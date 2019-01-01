الشكوك تتزايد حول لحاق نوير بمباراة ليفربول

إصابة نوير قد تحرمه من حماية عرين بايرن ميونيخ أمام ليفربول

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

كشفت مصادر صحفية ألمانية أن احتمالية مشاركة نوير في مباراة ليفربول في دوري أبطال أوروبا أصبحت تقل يومًا بعد يوم.

وكان مانويل نوير قد تعرض للإصابة على وستوى أوتار المرفق، مما أبعده عن الملاعب لفترة لم تتحدد حتى الآن.

إذا تقابل القطبان بتشكيلتيهما التاريخيتين.. فإن الغلبة ستكون لـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟ 🤔 pic.twitter.com/D30G27YL1T

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٦ فبراير ٢٠١٩

وأشارت مصادر صحفية ألمانية أن الإصابة أصبحت تهدد مشاركة مانويل نوير في مباراتي الذهاب والإياب أمام ليفربول.

وسيلعب بايرن ميونيخ مباراة قوية ومصيرية أمام ليفربول، في واحدة من أقوى مباريات دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

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وكان نوير قد غاب عن بايرن ميونيخ لمدة عام بسبب الإصابة بكسر على مستوى الساق، وضلك في الفترة بين إبريل 2017 وإبريل 2018.