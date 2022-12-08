الشغب لا يتوقف .. "علكة" ابن ميسي تزعج والدته في كأس العالم

علي سمير
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Mateo MessiGetty/PressBox
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واقعة جديدة وهذه المرة في المونديال

المقالب مستمرة من ماتيو ابن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ولكن هذه المرة لم تكن مُوجهة إلى والده بل جماهير مباراة الأرجنتين وأستراليا.

ميسي ظهر بمستوى مبهر أمام أستراليا في دور الـ16 من كأس العالم، ونجح في تسجيل الهدف الأول لبلاده في المباراة التي انتهت بفوز منتخب التانجو 2/1.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه ابنه ماتيو وهو يقوم بإخراج علكة من فمه من أجل رميها على الجماهير.

وحاولت والدته أنتونيلا روكوزو منعه من هذا التصرف ولكن بعد فوات الأوان، في الوقت الذي انشغلت فيه الجماهير المحيطة بالهتاف والاحتفال بالفوز على الفريق الخصم.

جدير بالذكر أن الأرجنتين تستعد لخوض مواجهة صعبة، غدًا، الجمعة، ضد هولندا، طمحًا في حجز بطاقة نصف النهائي بمونديال قطر 2022.

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أي الفرق التالية كان أفضل فائز بكأس العالم؟

  • 45485فرنسا، 2018
  • 33302ألمانيا، 2014
  • 64620إسبانيا، 2010
  • 22426إيطاليا، 2006
165833 الأصوات
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