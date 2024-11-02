تصريحات محبطة من المدرب الكرواتي

تجاهل الكرواتي إيفان يوريتش مدرب روما الإيطالي بشكل واضح الدولي السعودي سعود عبد الحميد من خياراته في مركز الظهير الأيمن حينما سئل عما يمتلكه الذئاب للعب في هذا المركز.

وقال يوريتش في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة روما في الدوري الإيطالي حين سئل عن إمكانية الاعتماد على أي من ستيفان الشعراوي أو نيكولا زاليفسكي في مركز الظهير الأيمن: "إنهما يفضلان اللعب على اليسار".

وأضاف: "على الرغم من أن زاليفسكي قدم أداء جيدًا للغاية ضد دينامو كييف على اليمين، إلا أن هذه هي الخيارات المتاحة لدينا، كان يعاني من بعض التشنجات وسنرى كيف هو اليوم".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتطرق للحديث عن النجم الواعد في روما صامويل داهل، فائلًا: "إنه فتى مثير للاهتمام، يذكر بأنجلينو إلى حد ما، يستطيع اللعب كظهير أو ثالث قلب دفاع، لديه السرعة والتقنية، وهو فتى أحبه لأنه يتدرب بقوة وأحب العقلية التي يملكها".

وتجاهل يوريتش تمامًا سعود عبد الحميد في تصريحاته، رغم أن المركز الذي يتحدث عنه هو مركز الدولي السعودي، في ظل اعتماد يوريتش على خطة 3-4-2-1 التي يتمتع فيها الظهير دائمًا بأدوار جناح هجومية.