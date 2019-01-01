الشعراوي: تعلمت كثيرًا عن الكرة في الصين وجاهز للتحديات

ستيفان الشعراوي نجم فريق روما السابق وشنجهاي شينهوا الحالي يؤكد على جاهزيته للمشاركة في مباريات الدوري الصيني.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد اللاعب الإيطالي صاحب الأصول المصرية ستيفان الشعراوي على جاهزيته التامة للمشاركة في المباريات رفقة فريقه الجديد شانجهاي شينهوا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب السابق لنادي روما، وأكد خلالها أنه قد تحدث مع عدد من هؤلاء الذين لعبوا في الصين للحصول على النصيحة قبل إتمام الصفقة.

وقال الشعراوي: "أتمنى أن أجد السعادة هنا، لقد تحدثت مع عدد من الذين لعبوا في الصين من قبل، وقالوا لي أنهم شعروا بشعور جيد، أتمنى أن أكون مثلهم".

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وأضاف: "لقد اخترت شانجهاي شينهوا، وهذا أمر أدى لتغيرات كثيرة في حياتي، لكنني مستعد بشكل كامل لمواجهة كل تلك التحديات".

وأكمل: "الأمر الذي أسعدني أكثر من أي شيء آخر أن النادي أراد أن يضمني وأصر على ذلك، أتمنى أن أساعد الفريق قريبًا بكل ما لدي".

واختتم تصريحاته: "لقد تدربت خلال الأيام السابقة وأيام العطلة حتى أظل في حالة بدنية جيدة، وأشعر أنني بخير و جاهزيتي للمشاركة في المباريات".

جدير بالذكر أن الشعراوي كان قد انضم للفريق الصيني قادمًا من روما مقابل ١٦ مليون يورو، وراتب إجمالي ٤٠ مليون.