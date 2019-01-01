الشعباني: من العدل أن يحصل الترجي على البطولة الأفريقية

الترجي حصل على دوري أبطال أفريقيا رسمياً بالأمس بعد قرار من الاتحاد الأفريقي

فيسبوك تويتر بلال محمد

أبدى معين الشعباني، المدير الفني لنادي الترجي، سعادته باحتساب لقب دوري أبطال أفريقيا لصالح فريقه، بعد قرار الاتحاد الأفريقي.

وقال الشعباني في تصريحات إذاعية: "الترجي حصل على اللقب الأفريقي بامتياز، وعن جدارة واستحقاق، كان قرار اللجنة منصفاً لنا".

وواصل: "كنا أول فريق يتأهل من دور المجموعات بأكثر عدد من النقاط، كما أننا أنهينا المسابقة دون أي خسارة وكأقوى خط دفاع وهجوم".

وأكمل: "التتويج جاء نتيجة تضحيات كبيرة من الجميع، ونستحقه عن جدارة، من العدل أن يكون هذا القرار لصالحنا".

جدير بالذكر أن لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي، اعتبرت الترجي بطلاً للنسخة الماضية من البطولة، على حساب الوداد الذي رفض استكمال مباراة النهائي.