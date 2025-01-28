بعد تسريب أرقامهم الشخصية .. الشرطة تحقق في محاولات للنصب على نجوم البريميرليج

ماذا حدث؟

أصبح عدد كبير من لاعبي الدوري الإنجليزي، مهددًا بانتهاك خصوصيته والتعرض لمحاولات نصب، بعد تسريب أرقامهم من قبل مجهولين.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تقريرًا كشفت من خلاله أن الشرطة البريطانية الآن تحقق على نطاق واسع في قضية تسريب أرقام الهواتف المحمولة للاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري الدرجة الأولى، بهدف استهدافهم في عمليات احتيال.

وذكرت الصحيفة، مجموعة من المضايقات ومحاولات النصب التي تعرض لها اللاعبون منذ تسريب أرقامهم، حيث اتصل شخص ما بلاعب متنكرًا في هوية مسؤول الاتصال بالنادي ليعرض عليه المساعدة في العثور على سكن.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت إلى أن هناك طريقة أخرى، يسعى من خلالها المحتال للوصول إلى مجموعة "واتس آب" الخاصة بالفريق، من خلال ادعاء أنه أحد اللاعبين وفقد هاتفه ويطلب من زميله إضافة رقمه الجديد في المجموعة.

وانتحل محتال آخر، صفة زميل في الفريق للاعب جديد تعاقد معه النادي وطلب منه تصوير مقطع فيديو لمهاراته، بينما ظهرت خلال التحقيقات محاولات من مجهولين لطلب بيانات شخصية من اللاعبين.

وأكدت "ديلي ميل"، أنه حتى الآن لم تتمكن الشرطة من تحديد الطريقة التي تم تسريب الأرقام من خلالها، لكن يُعتقد أن الحالات الأولى حدثت في بداية الموسم الحالي، ويعمل ضباط شرطة متخصصون على محاولة تحديد هوية المتورطين.

وفي هذا السياق، قررت رابطة كرة القدم الإنجليزية، مخاطبة الأندية بصفة رسمية لإعلامهم بالوضع وحثهم على تحذير لاعبيهم بتوخي الحذر في حال تلقيهم محاولات احتيال مشابهة.