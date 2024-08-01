الشرطة تحقق .. نهاية مأساوية للاعب فورتونا دوسلدورف تثير الشكوك في ألمانيا

لاعب وفاة اللاعب الغاني في ظروف غامضة!

فتحت الشرطة الألمانية التحقيق، في حادثة وفاة الغاني نيوتن أبوكو-مينساه لاعب فورتونا دوسلدورف الألماني، خلال السباحة في بحيرة في دويسبورج.

وكشفت صحيفة "AS" الإسبانية عن أن نيوتن قد توفى أثناء السباحة في بحيرة بمدينة دويسبورج، حيث تعرض ناديه لصدمة كبيرة لوفاة اللاعب الشاب.

وأضافت الصحيفة أن خدمات الطوارئ في ألمانيا تلقت اتصالًا من امرأة حوالي الساعة 6:30 مساءً، بأن هناك شابًا قد غرق في الماء ولم يظهر على السطح، ليتوجه حوالي 50 شخصًا إلى مكان الحادث.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ونجح رجال الإنقاذ في تحديد مكان جثة اللاعب وعثروا عليه، حيث قام فريق من الأطباء بعمليات الإنعاش، ليتوفى فور دخوله إلى المستشفى.

وبدأت الشرطة الألمانية في التحقيق بشأن الحادث، حيث لا يزال سبب الوفاة مجهولًا، حيث كان اللاعب في حالة بدنية جيدة، وسيتم تشريح الجثة لمعرفة أسباب الوفاة.