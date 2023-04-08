الشرطة تتدخل .. كواليس شجار فيدي فالفيردي مع باينا بعد خسارة ريال مدريد من فياريال

ما الذي حدث؟

اشتعلت أجواء مباراة ريال مدريد وفياريال بعد نهايتها، وذلك عقب اعتداء فيدريكو فالفيردي على نجم الغواصات الصفراء أليكس باينا.

وخسر ريال مدريد أمام فياريال بثلاثية لهدفين، ليمنح الفرصة لبرشلونة للابتعاد أكثر في صدارة الدوري الإسباني حال حقق النادي الكتالوني الفوز على جاره جيرونا يوم الإثنين المقبل.

وبحسب "التشيرينجيتو" فإنّ باينا استفز فالفيردي في الممر الموصل لغرف الملابس عقب فوز فياريال في المباراة.

ويبدو أنّ باينا سخر من ابن فالفيردي، إذ جاءت رد فعل نجم منتخب أوروجواي عنيفًا وضرب اللاعب في وجهه وهو يقول: "لا تذكر اسم عائلتي أو ابني مجددًا".

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل قرر باينا اللجوء إلى الشرطة وتحرير محضر بالواقعة.

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد وصل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا بعد الفوز على برشلونة برباعية نظيفة في نصف النهائي.

كما يستعد لمواجهة تشيلسي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وأصبحت حظوظه لتحقيق لقب الدوري الإسباني ضئيلة للغاية.

كما أنّ فياريال هو الفريق الوحيد في الدوري الإسباني الموسم الحالي حتى الآن الذي نجح في التغلب على ريال مدريد في مباراتي الدور الأول والثاني.