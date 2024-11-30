الشرطة قبضت عليه مخمورًا.. نجم بايرن ميونخ في ورطة!

الشرطة تقبض على نجم بايرن ميونخ...

ألقت الشرطة الألمانية، القبض على ألفونسو ديفيس، لاعب بايرن ميونخ، وهو في حالة سكر، ويواجه اللاعب الكندي، شبح التعرض إلى عقوبات مشددة.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن الشرطة ألقت القبض على ديفيس، مساء يوم الخميس الماضي، وبعد خضوعه للفحوصات بجهاز التنفس تبين أنه في حالة سُكر.

وأشار التقرير إلى أن نسبة الكحول في دم اللاعب صاحب الـ 24 عامًا، وصلت إلى 0.6 جرام لكل لتر، لتتجاوز الحد القانوني المسموح به في ألمانيا، والبالغ 0.5.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ووفقًا للصحافة الألمانية فإن مدافع بايرن ميونخ، من المنتظر أن يتم حرمانه من القيادة لمدة شهر، مع غرامة مالية تصل إلى 5000 يورو، وإضافة نقطتين إلى رخصة قيادته الشخصية.

وتعتبر عقوبة اللاعب الكندي، إدارية وليست جنائية، وفقًا للقانون الألماني، إذ أنه يتم اعتبار العقوبة جنائية، إذا وصلت نسبة الكحول في الدم إلى 0.8 جرام لكل لتر.

جدير بالذكر أن ديفيس، كان ضمن التشكيلة الأساسية لفريقه والتي واجهت مع بوروسيا دورتموند، مساء اليوم السبت ضمن قمة مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري الألماني.