الشرطة البرازيلية تعلن عودة نجم فالنسيا والنصر المخطوف .. السبب علاقة نسائية!

عصابة برازيلية كانت قد خطفت نجم فالنسيا والنصر السابق...

أعلنت الشرطة البرازيلية عودة مارسيلينو كاريوكا، نجم فالنسيا الإسباني، الأسبق إلى عائلته مرة أخرى، بعد عملية اختطافه من قبل مجهولين في الساعات الأخيرة.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "سبورت" فإن النجم البرازيلي، تم اختطافه على يد مجهولين يوم الأحد، قبل أن يعود إلى مركز الشرطة ووجهه مغطي بمنشفة وبرفقته امرأة في المقعد الخلفي للسيارة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم القبض على شخصين لتورطهما في القضية، من قبل إدارة مكافحة جرائم الاختطاف التابعة للشرطة في مدينة ساو باولو.

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وكشفت التقارير الصحفية البرازيلية، عن انتشار مقطع فيديو يظهر فيه مارسيلينو كاريوكا، وهو يؤكد أن عملية الاختطاف حدثت نتيجة خروجه من إحدى الحفلات برفقة امرأة متزوجة، ظهرت معه في نفس الفيديو.

جدير بالذكر أن مسيرة مارسيلينو، أغلبها كانت داخل أندية البرازيل، قبل أن يخوض فترات احتراف قليلة، كالتي حدثت في عام 1997 عندما ارتدى قميص فالنسيا الإسباني، وقميص النصر في عام 2003.