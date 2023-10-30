الشجار يمتد إلى خارج "أولد ترافورد" .. نجم مانشستر سيتي يستفز أنتوني برسالة قوية!

أحداث ديربي مانشستر كانت ساخنة للغاية..

قرر البلجيكي جيريمي دوكو جناح نادي مانشستر سيتي استفزاز البرازيلي أنتوني لاعب مانشستر يونايتد، بعد فوز الفريق السماوي على "الشياطين الحمر" في ديربي مدينة مانشستر.

مانشستر سيتي حقق الفوز بثلاثية نظيفة على ملعب "أولد ترافورد" معقل مانشستر يونايتد، في قمة الجولة العاشرة لمنافسات موسم 2023-2024 من الدوري الإنجليزي، ليواصل فريق المدرب بيب جوارديولا سيطرته على الديربي.

وتجنب أنتوني التعرض للطرد من المباراة ببطاقة حمراء مباشرة، حيث وصل إحباطه إلى نقطة الغليان، بعدما ارتكب خطأً متعمدًا على دوكو حيث دهس قدمه بعنف.

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انتهى الأمر بحصول أنتوني على بطاقة صفراء، لكن جناح مانشستر سيتي قرر استفزاز اللاعب البرازيلي أكثر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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ونشر دوكو صورة تجمعه مع أنتوني أثناء شجارهما عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، وكتب معلقًا عليها: "عليك الهدوء، مانشستر زرقاء".

الفوز في الديربي رفع رصيد مانشستر سيتي إلى 24 نقطة في المركز الثالث في جدول الترتيب، متساويًا مع آرسنال الوصيف، ومتخلفًا بفارق نقطتين عن توتنهام المتصدر.

أما مانشستر يونايتد، فقد تعرض للخسارة الخامسة هذا الموسم من أصل 10 مباريات، وتوقف رصيد "الشياطين الحمر" عند 15 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.