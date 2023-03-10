الشباب يُذيق الأهلي مرارة الهبوط من جديد

الفريق العاصمي كان قد تسبب في هبوط نظيره الجداوي من دوري المحترفين السعودي

بعدما تسبب في هبوطه لدوري الدرجة الأولى بتعادله معه سلبيًا في دوري المحترفين 2021-2022، أعاد الشباب الكَرّة مجددًا وهزم الأهلي في دوري البراعم تحت 13 عامًا ليتسبب في هبوطه لدوري الدرجة الأولى الخاص بتلك الفئة العُمرية.

الفريق الأول للأهلي كان بحاجة للفوز على الشباب في آخر جولات الموسم الماضي من دوري المحترفين السعودي ليضمن بقاءه وعدم هبوطه إلى دوري يلو، لكنه لم يستطع فعل ذلك واكتفى بالتعادل السلبي ليهبط ويعيش الكابوس هو وجمهوره.

الشباب واجه الأهلي في الجولة الـ17 وقبل الأخيرة من دوري البراعم تحت 13 عامًا مساء اليوم الجمعة، وقد كان بحاجة للفوز ليُتوج باللقب رسميًا على حساب وصيفه ومطارده الفتح، وقد انتصر بالفعل بهدفين دون رد سجلهما طارش هزازي ومحمد فقيهي عند الدقيقتين السابعة والـ34.

الخسارة أذاقت براعم الأهلي مرارة الهبوط من جديد، حيث أكدت رسميًا هبوطه لدوري الدرجة الأولى لفئة البراعم تحت 13 عامًا بعدما تجمد رصيده عند الـ12 في المركز قبل الأخيرة فيما ضمن منافسه العدالة البقاء قبل خوض آخر مباراتين له في البطولة.

يُشار إلى أن فوز الشباب رفع رصيده إلى 41 نقطة فيما يمتلك الفتح 36 نقطة قبل إقامة الجولة الأخيرة يوم الجمعة القادم.