وأخيرًا استجابوا للاستغاثات .. الشباب يضم يانيك كاراسكو رسميًا

أولى صفقات الشباب العالمية قبل انتهاء الميركاتو بثلاثة أيام

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أعلن نادي الشباب رسميًا اليوم الإثنين، تعاقده مع البلجيكي يانيك كاراسكو؛ جناح أيسر أتلتيكو مدريد الإسباني، في أولى صفقاته العالمية خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

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الليث الأبيض هو أول من بدأ الثورة العالمية في السعودية قبل الجميع عند تعاقده مع الأرجنتيني إيفر بانيجا في صيف 2020م، لكنه خرج من الحسابات طوال الفترة الماضية من الصيف الحالي، وهو ما أغضب مسؤوليه ولاعبيه وإعلامه، الذين ناشدوا المسؤولين أكثر من مرة، لدعمه بصفقات عالمية كالهلال والاتحاد والنصر والأهلي، وأخيرًا تحقق لهم مرادهم.

ووقع كاراسكو عقد انضمامه لليوث لثلاث سنوات مقبلة، دون الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة، وسط مزاعم بأنها كلفت خزينة النادي 15 مليون يورو.

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ويعد البلجيكي خامس صفقات الشباب الصيفية، بعد الكولومبي جوستافو كوييار، السنغالي حبيب ديالو، والسعوديين عبد الله الجوعي ونواف السعدي.

جدير بالذكر أن كاراسكو تصارعت عليه عدة أندية إنجليزية في بداية الميركاتو، لكنه تمسك برغبة ارتداء قميص البرسا، ومع معاناة الأخير من أزمة مالية، لم تفلح محاولاته لإقناع مسؤولي أتلتيكو مدريد بتقليل مطالبهم.

الجناح البلجيكي شارك في 266 مباراة مع أتلتيكو مدريد في مختلف البطولات، سجل خلالها 47 هدفًا، وصنع 45 آخرين، منذ أن لعب له بداية من 2015م، لكن تخلل هذه الفترة إعارة عامين للدوري الصيني.

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