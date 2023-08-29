الشباب يحتج .. "سحب" نقاط ديربي الرياض من النصر؟

قرار خطير من نادي الشباب بعد ديربي النصر

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في مفاجأة من العيار الثقيل.. تقدم نادي الشباب، بـ"احتجاج" رسمي؛ للحصول على نقاط مباراته أمام النصر، في ديربي الرياض الكبير.

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النصر فاز (4-0) على الشباب، مساء يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

ووفقًا لبرنامج "الديوانية"، احتج الشبابيون، على مشاركة متوسط الميدان الشاب مختار علي، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في الشوط الثاني من مباراة الديربي.

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وكشف البرنامج، عن أن احتجاج الشباب، اعتمد على اختلاف "ميلاد" نجم قلعة العالمي، في جواز سفره؛ دون ذكر مزيد من التفاصيل.

جدير بالذكر أن نادي الشباب، تجمد عند النقطة الثانية فقط، بعد الخسارة أمام قلعة العالمي؛ محتلًا المركز السابع عشر "قبل الأخير"، في جدول ترتيب دوري روشن السعودي.

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