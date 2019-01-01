الشباب يتفق مع ثنائي الهلال السابق

إدارة الشباب تدعم صفوفها بلاعبي الهلال

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشارت تقارير صحفية إلى أن نادي الشباب، يقترب من الحصول على خدمات ثنائي الهلال السابق، عبد الملك الخيبري ومروان الحيدري.

وتسعى إدارة الشباب برئاسة خالد البلطان، لتدعيم صفوف الليوث استعداداً للموسم الجديد، بعد إنهاء الدوري الموسم المنصرم في المركز الخامس.

وأشارت صحيفة الرياضية إلى أن إدارة الشباب، اتفقت مع الثنائي السابق لنادي الهلال وهما عبد الملك الخيبري، والحارس مروان الحيدري.

وأعلن الهلال منذ عدة أيام، فك ارتباطه مع الخيبري صاحب الـ 33 عاماً، بعد ثلاثة مواسم قضاها داخل جدران الزعيم، قادماً من الشباب.

🔷إدارة الهلال تبحث موقف كارلوس إدواردو، في ظل رغبتها في إنقاص عدد المحترفين

🔷 المحترف البرازيلي في صفوف الزعيم

👕 خاض 74 مباراة

⚽️ سجّل 42 هدف

👟 قدّم 10 تمريرات حاسمة لزملاؤه

🤔 مع أو ضد.. بقاء اللاعب؟ pic.twitter.com/2YoSyvbWjU — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 2, 2019

ودخل الشباب في مفاوضات مع الحارس مروان الحيدري صاحب الـ 23 عاماً، بعدما انتهى عقده مع الزعيم، ليمثل الليوث الموسم المقبل.

ومن المتوقع أن يوقع الخيبري مع الشباب لموسمين، بينما سيوقع الحارس مع الفريق بعقد يمتد إلى ثلاثة مواسم.