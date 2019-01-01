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الشباب يتفق مع ثنائي الهلال السابق

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إدارة الشباب تدعم صفوفها بلاعبي الهلال
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

أشارت تقارير صحفية إلى أن نادي الشباب، يقترب من الحصول على خدمات ثنائي الهلال السابق، عبد الملك الخيبري ومروان الحيدري.

وتسعى إدارة الشباب برئاسة خالد البلطان، لتدعيم صفوف الليوث استعداداً للموسم الجديد، بعد إنهاء الدوري الموسم المنصرم في المركز الخامس.

وأشارت صحيفة الرياضية إلى أن إدارة الشباب، اتفقت مع الثنائي السابق لنادي الهلال وهما عبد الملك الخيبري، والحارس مروان الحيدري.

وأعلن الهلال منذ عدة أيام، فك ارتباطه مع الخيبري صاحب الـ 33 عاماً، بعد ثلاثة مواسم قضاها داخل جدران الزعيم، قادماً من الشباب.

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ودخل الشباب في مفاوضات مع الحارس مروان الحيدري صاحب الـ 23 عاماً، بعدما انتهى عقده مع الزعيم، ليمثل الليوث الموسم المقبل.

ومن المتوقع أن يوقع الخيبري مع الشباب لموسمين، بينما سيوقع الحارس مع الفريق بعقد يمتد إلى ثلاثة مواسم.

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