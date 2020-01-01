الشباب يبحث عن فوز غائب على الهلال الشرس هجوميًا

نستعرض لكم فيما يلي أبرز أرقام المباراة

يستقبل ملعب الملك فهد بالرياض قمة من قمم الكرة السعودية مساء السبت، عندما يلتقي الهلال مع الشباب في إطار الجولة 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتُمثل المباراة أهمية خاصة بالنسبة للموج الأزرق بعد التعادل المفاجئ والمخيب للآمال مع الفيصلي في المباراة المؤجلة، مما ترتب عليه أهمية الفوز على الشباب للاستمرار في صدارة ترتيب الدوري.

بينما يعيش الشباب حالة من التحسن الملحوظ منذ إقالة مدربه خورخي ألميرون، مما جعله يرتقي ليصبح في المركز الثامن برصيد 21 نقطة، مع فوزه في آخر مباراتين محليتين على الأهلي والحزم.

ونستعرض لكم فيما يلي أبرز أرقام المباراة ...

التقى فريقا الشباب والهلال 22 مرة في دوري المحترفين السعودي – فاز الشباب 4 مرات فقط مقابل 13 مرة للهلال وهناك 5 حالات تعادل بينهما.

لم يفز الشباب في آخر 9 مباريات لعبها أمام الهلال في دوري المحترفين السعودي (ت 2 خ 7)، بعد فوزه 4 مرات في 7 لقاءات سابقة (ت 1 خ 2).

خسر الشباب أمام الهلال في دوري المحترفين السعودي أكثر من خسارته أمام أي فريق آخر في المنافسة (13)، متلقياً مجموع 35 هدفاً – لم يتلق أكثر سوى أمام الأهلي (38).

فاز الشباب في آخر مباراتين لعبهما في دوري المحترفين السعودي، محافظاً على نظافة شباكه فيهما – آخر مرة فاز في 3 مباريات متتالية بشباك نظيفة كانت في ديسمبر 2018.

تعادل الهلال في كل من آخر 3 مباريات لعبها خارج أرضه في دوري المحترفين السعودي – آخر مرة خاض سلسلة أطول بلا فوز كفريق ضيف كانت في فبراير 2015 (6 – ت 4 خ 2).

لو حافظت جميع الفرق على تقدمها بالنتيجة هذا الموسم في دوري المحترفين السعودي لتصدر الهلال حالياً بفارق 6 نقاط عن أقرب منافس له برصيد 40 نقطة، يليه التعاون (34) ثم النصر (32).

الشباب أحد فريقين اثنين فقط لم يخسرا أي نقطة بعد تقدهما بالنتيجة هذا الموسم في دوري المحترفين السعودي، مع الفيصلي، لكن ضمك (4) والاتحاد (5) فقط تقدما بالنتيجة في مباريات أقل من الشباب والفيصلي (6).

سجل الهلال أهدافاً خلال آخر 15 دقيقة من المباريات أكثر من أي فريق آخر هذا الموسم في دوري المحترفين السعودي (12)، لكنها لم تؤثر على نتائج المباريات سوى بنقطة واحدة فقط.

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ساهم لاعب الهلال سباستيان جيوفينكو في إحراز هدف في كل من آخر 5 مباريات لعبها في دوري المحترفين السعودي (سجل 3 صنع 4)، أطول سلسلة للاعب من هذا النوع هذا الموسم.

ساهم دانيلو أسبريلا في إحراز 5 من أهداف الشباب الستة الماضية في دوري المحترفين السعودي (سجل 3 صنع 2) – لقد ساهم في إحراز 53% من أهداف فريقه هذا الموسم (8\15)، أعلى نسبة للاعب بالتساوي مع رومارينيو لاعب الاتحاد (10\19).