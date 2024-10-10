كلمة السر يانيك كاراسكو! .. كواليس مفاجئة وراء إقالة "مسؤول" الشباب من منصبه

أعلن نادي الشباب - بشكل مفاجئ - عن إقالة المدير الرياضي الإيطالي دومينيك تيتي، دون توضيح أسباب فك الارتباط التعاقدي، حيث اكتفى المركز الإعلامي بنقل شكر الإدارة له على الفترة التي قضاها مع النادي.

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الشباب استهل موسم 2024-2025، بالخسارة أمام الاتفاق بهدف نظيف، ثم انتفض بالفوز على الخليج والقادسية والتعاون، بنتيجة (1-0)، في المباريات الثلاث، ثم تأهل إلى دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، بفوزه على الخلود (3-1)، وعاد للانتصار في دوري روشن، بالفوز على الرائد (2-1)، قبل أن يسقط أمام ضمك (1-0).

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وكشف الإعلامي الرياضي عماد الصائغ، عن مفاجأة حول أسباب إقالة المدير الرياضي دومينيك تيتي، عبر منصة (إكس)، قائلًا إن أحد أهم أسباب القرار هو ما حدث في الصيف الماضي، فيما يتعلق بقضية البلجيكي يانيك كاراسكو، لاعب وسط الفريق، واقترابه من الانتقال إلى صفوف الاتحاد.

وكان لؤي مشعبي، رئيس مؤسسة الاتحاد غير الربحية، قد كشف عن إتمام التعاقد مع لاعب الشباب يانيك كاراسكو، عقب مباراة التعاون في الجولة الثانية من دوري روشن، الأمر الذي فجّر أزمة مع الإدارة الشبابية، والتي قررت بدورها عدم الموافقة بصورة نهائية على انتقال اللاعب إلى قلعة العميد في الميركاتو الصيفي.

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وأوضح الصائغ أن رئيس نادي الشباب ونائبه، حذرا المدير الرياضي من اتخاذ أي خطوة دون الرجوع لمجلس الإدارة، كما أبلغاه بأن الإدارة ستوفر مبالغ الصفقات المتبقية عن طريق بيع عقد اللاعب متعب الحربي - الذي انتقل إلى صفوف الهلال بمبلغ ضخم تخطى حاجز الـ120 مليون ريال - وأن على تيتي القيام بعمله فقط، لكنه لم يكن مؤمنًا بأن صفقة بيع عقد الحربي ستصل للقيمة التي تغطي مبالغ صفقات شيخ الأندية.

ويحتل الشباب المركز الرابع في جدول دوري روشن السعودي، برصيد 12 نقطة من 6 مباريات، فيما يستضيف النصر في 18 أكتوبر الجاري، في قمة الجولة السابعة، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.