الشباب والهلال: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الهلال والشباب في الجولة السادسة من الدوري السعودي 2022، والمقامة في ملعب الملك فهد الدولي

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

الهلال 0 × 0 الشباب

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الشباب - الهلال الخميس 23 سبتمبر 2021،

20:25 السعودية، 19:25 مصر شاهد VIP ستاد الملك فهد الدولي

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

تابع دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بتقنية عالية الجودة



الباقات الرياضية متوفرة الآن



اختر باقتك الرياضية على #ShahidVIP https://t.co/FpYDsYtCK0

وانطلق بشغفك لأبعد الحدود #الرياضة_على_شاهد_وGOBX pic.twitter.com/oTgDz2WN2O — SHAHID (@ShahidVOD) September 11, 2021

تشكيل الهلال:

التشكيل| 4-2-3-1

عبد الله المعيوف

ياسر الشهراني - علي البليهي - جانج هيو سو - مد الله العليان

محمد كنو - كويلار

لوسيانو فييتو - ماثيوس بيريرا - موسى ماريجا

جوميس

تشكيل الشباب:

التشكيل| 4-1-4-1

فواز القرني

متعب الحربي - أحمد شراحيلي - إيجور - فواز الصقور

ألفريد ندياي

كارلوس - إيفر بانيجا - باولينيو - هتان باهبري

أوديون إيجالو

بداية نادي الشباب للموسم الجديد لم تكن في مستوى طموحات جماهيره، فحتى الآن ومع انقضاء الجولة الخامسة لم يفز إلا بمباراة واحدة على الحزم، فيما تعادل مع الاتفاق وضمك وخسر من أبها والفتح، ليجمع بذلك 5 نقاطٍ فقط.

أما الهلال فلم يخسر حتى الآن في الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بعد خوضه 4 مباريات، فاز في 3 منها على الطائي والتعاون والاتفاق، وتعادل مع الباطن، ليصبح رصيده بذلك 10 نقاط.

أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة الهلال والشباب ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين على ملعب الملك فهد الدولي.