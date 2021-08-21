الشباب والاتفاق: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة الاتفاق ضد الشباب في الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين 2021-22

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

الشباب 2 × 0 الاتفاق

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

45+6' نهاية الشوط الأول بتقدم الشباب بهدفين دون رد.

45+5' جووووووووووووووووووووووول بانيجا يضيف الهدف الثاني للشباب من علامة الجزاء، بعدما لعب الكرة بقوة في وسط المرمى وحاول معها مبولحي ولكنها تسكن الشباك.

45+3' أوووووووه الحكم يحتسب ركلة جزاء للشباب، بعد تدخل من علي مجرشي ضد علي هزازي في منطقة جزاء الاتفاق.

44' الحكم يحتسب أربع دقائق وقت محتسب بدل ضائع.

39' جوووووووووووووووووووووول الهدف الأول في المباراة من نصيب الشباب، بتوقيع إيجالو بعد عرضية من الجانب الأيسر عن طريق متعب قابلها المهاجم النيجيري بلمسة واحدة في الشباك.

30' توقف المباراة للحصول على بعض الراحة وشرب المياه.

27' انحصار اللعب في وسط الملعب، وتبادل التمريرات بين اللاعبين.

20' هدوء في أحداث المباراة دون أي فرص خطرة من الفريقين.

15' مرور ربع ساعة من مجريات الشوط الأول.

12' استئناف المباراة.

10' توقف المباراة لإصابة الكويكبي.

8' أووووه فرصة خطيرة للاتفاق عرضية من الجانب الأيمن قابلها السالم برأسية تألق فواز وأبعدها عن مرماه.

5' مرور خمس دقائق من عمر الشوط الاول.

والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة.

تشكيل الاتفاق:

التشكيل

رايس مبولحي - سعيد الربيعي - عبد الله الخطيب - سعيد المولد - سنوسي الهوساوي - روبن كوايسون - دي سوزا - علي هزازي - عبد الله السالم - محمد الكويكبي - وليد أزارو

هنا تشكيلة النواخذة في مباراة الليلة 📋👇🏼

بالتوفيق لفارس الدهناء 🐎💚❤️#فريق_واحد_حلم_واحد #الشباب_الاتفاق pic.twitter.com/ksfFC12xm1 — نادي الاتفاق (@Ettifaq) August 21, 2021

تشكيل الشباب:

التشكيل

فواز القرني - فواز الصقور - ايجور - أحمد شراحيلي - متعب الحربي - حسين القحطاني - ألفريد ندياي - إيفر بانيجا - علي مجرشي - عبد الله الجوعي - أوديون إيجالو

خسر الشباب من أبها في المباراة الأولى للفريقين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ليحتل المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي بصفرٍ من النقاط.

أما الاتفاق فقد فاز في مباراة الجولة الأولى على الباطن بهدفين لهدف، ويحتل المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 3 نقاط.

أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة الاتفاق والشباب ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين ملعب الملك فهد الدولي.