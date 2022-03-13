الشباب والاتحاد: مباشر لحظة بلحظة

الشباب 0x0 الاتحاد

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الحكم يطلق صافرة بداية المباراة المرتقبة بين الشباب والاتحاد..

تشكيل الاتحاد ضد الشباب

الخطة 4-2-3-1

مارسيلو جروهي

حمدان الشمراني - عبد الله الحافظ - زياد الصحفي - مهند الشنقيطي

برونو هنريكي - أندري فيليبي

عبد العزيز البيشي - رومارينيو - فهد المولد

هارون كمارا

📋| قائمة الفريق الكروي الأول في مواجهة اليوم #الاتحاد_الشباب pic.twitter.com/qHrSksH5Kb — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) March 13, 2022

تشكيل الشباب ضد الاتحاد

الخطة 4-3-3

فواز القرني

فواز الصقور - إياجو سانتوس - أحمد شراحيلي - متعب الحربي

باولينيو - حسين القحطاني - بانيجا

كارلوس جونيور - تركي العمار - هتان باهبري

وتكمن أهمية المباراة في أنها قد تجعل الاتحاد يبتعد أكثر في صدارة جدول الترتيب إذا ما حقق "العميد" الانتصار، فيما يفتح فوز "الليوث" الباب على مصراعيه في صراع اللقب فيما تبقى من مباريات البطولة.

الاتحاد يدخل المباراة متصدرًا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 54 نقطة بفارق 8 نقاط عن الشباب الوصيف الحالي لجدول الترتيب.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الشباب والاتحاد والتي تقام ضمن منافسات الجولة الـ 24 من الدوري السعودي على ملعب الأمير فيصل بن فهد.