النصر ضد الرائد: مباشر لحظة بلحظة

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النصر 0 × 1 الرائد

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10' مرور عشر دقائق من الشوط الأول.

5' جووووووووووووووووووووووووووول هدف أول سريع في المباراة من نصيب الرائد بتوقيع كريم بركاوي، الزين يضغط على مدافع النصر ويستخلص الكرة وتذهب إلى بركاوي الذي سدد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء وسكنت الشباك.

والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة..

تشكيل الرائد:

التشكيل| 3-4-1-2

ياجو هيريرين

محمد سالم - رينيه - عقيل بلغيث

أحمد الزين - إدواردو - سلطان فرحان - منصور الحربي

محمد فوزير

كريم بركاوي - إدير

تشكيل النصر:

التشكيل| 4-2-3-1

نواف العقيدي

سلطان الغنام - منصور الشمري- علي لاجامي - محمد آل فتيل

عبد المجيد الصليهم - عبد الله الخيبري

خالد الغنام - تاليسكا- عبد الفتاح عسيري

فينسنت أبو بكر