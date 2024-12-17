بعد كوارث عبد الله المعيوف .. الشباب يقترب من تعويض حارس مرماه بآخر من الدوري الإنجليزي

الحارس الكوري الجنوبي تعرض لإصابة قاسية أنهت موسمه

بات الشباب قريبًا من تعويض حارس مرماه الكوري الجنوبي، كيم سيونج جيو، الذي انتهى موسمه للإصابة، بآخر من الدوري الإنجليزي، وذلك بعد الأخطاء الكارثية من جانب السعودي عبد الله المعيوف خلال المباريات الأخيرة.

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كيم سيونج جيو كان قد تعرض لقطع في الرباط الصليبي وقد أجرى جراحة ناجحة في الـ12 من ديسمبر الجاري، والمؤكد أنه لن يعود للعب هذا الموسم، وقد اعتمد الشباب على المعيوف في المباريات الـ7 الأخيرة والتي شهدت اهتزاز شباكه بـ6 أهداف.

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صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن النادي السعودي حدد خيارين لتعويض حارس مرماه المصاب خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم، الأول هو كيلور نافاس غير المرتبط بأي نادٍ حاليًا عقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الماضي، والثاني هو السلوفاكي مارتن دوبرافكا حارس مرمى نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

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وأوضحت الصحيفة أن فرص الثاني أكبر كثيرًا لارتداء قميص الليوث، خاصة أن الطرفين توصلا بالفعل إلى اتفاق مبدئي حول تفاصيل العقد، بجانب أن عقده مع ناديه الإنجليزي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، مشيرة إلى أن المتبقي بعض الإجراءات البسيطة ليتم الإعلان الرسمي عن الصفقة.

جدير بالذكر أن صاحب الـ35 عامًا لعب المباراة الأخيرة مع نيوكاسل وكانت أمام ليستر سيتي وقد خرج بشباك نظيفة، حيث استطاع فريقه الفوز 4-0.