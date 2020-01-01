الشباب والهلال: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة احداث ومجريات مباراة الهلال ضد الشباب في إطار الجولة 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الشباب 0 × 0 الهلال

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مهمة لن تكون بالسهلة أبدًا على الهلال، الذي يتصدر الدوري برصيد 31 نقطة وبفارق نقطة عن النصر، وأي تعثر مع التألق اللافت للنظر للعالمي سيُشعل الصراع بينهما أكثر وأكثر. بينما يعيش الشباب حالة من التحسن الملحوظ منذ إقالة مدربه خورخي ألميرون، مما جعله يرتقي ليصبح في المركز الثامن برصيد 21 نقطة، مع فوزه في آخر مباراتين محليتين على الأهلي والحزم.

وتُمثل المباراة أهمية خاصة بالنسبة للموج الأزرق بعد التعادل المفاجئ والمخيب للآمال مع الفيصلي في المباراة المؤجلة، مما ترتب عليه أهمية الفوز على الشباب للاستمرار في صدارة ترتيب الدوري.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – حيث يستقبل ملعب الملك فهد بالرياض قمة من قمم الكرة السعودية عندما يلتقي الهلال مع الشباب في إطار الجولة 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./