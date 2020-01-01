الشباب السعودي يستعيد متعب المفرج قبل مواجهة النصر

المفرج كان قد غاب عن المشاركة مع الشباب في آخر 3 جولات من الدوري أمام الهلال والفتح والفيصلي

شهدت تدريبات نادي الشباب السعودي عودة المدافع الشاب متعب المفرج للمشاركة في التدريبات الجماعية مع الفريق بعد فترة من الغياب.

وعانى المفرج خلال الفترة الماضية من الإصابة التي غيبته عن صفوف الفريق العاصمي قرابة الشهر، حيث كانت آخر مباراة شارك بها أمام نادي الحزم في الجولة 14 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ويُعد المفرج أحد العناصر والخيارات الهامة في الخط الخلفي للفريق الشبابي بجانب المدافع المخضرم جمال بلعمري.

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المفرج كان قد غاب عن المشاركة مع الشباب في آخر 3 جولات من الدوري أمام الهلال والفتح والفيصلي، مما وضع المدير الفني في حالة حيرة للخيارات الدفاعية.

التقارير توقعت أن يتواجد المفرج في مباراة الديربي أمام فريق النصر يوم الجمعة المقبل في الجولة 18 على استاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة السعودية الرياض.

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يُذكر أن فريق الليوث قد خسر مواجهته الأخيرة مساء الجمعة الماضي، أمام فريق الفيصلي بنتيجة 2 - 1 في لقاء أُقيم على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبد العزيز الرياضية ضمن مواجهات الجولة 17 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، تراجع من خلالها فريق الشباب إلى المركز الثامن برصيد 25 نقطة.