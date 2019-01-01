جروس على أعتاب العودة إلى الدوري السعودي مُجددًا

جروس مدرب الأهلي السعودي السابق دخل ضمن اهتمامات إدارة نادي الشباب

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب المدير الفني السويسري كريستيان جروس من العودة إلى منافسات دوري المحترفين السعودي مُجددًا في الموسم المُقبل.

التقارير أشارت إلى أن جروس مدرب الأهلي السعودي السابق دخل ضمن اهتمامات إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان.

جروس كان قد رحل عن نادي الزمالك معقب تحقيق لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية، ونهاية عقده مع الفريق المصري، ورفض رئيس النادي تجديد التعاقد معه.

وفقًا لصحيفة @sport_jazirah فأن المدرب السويسري جروس بات قريبًا من تولي تدريب @AlShababSaudiFC خلفًا للمدرب الروماني سوموديكا👨‍🏫 pic.twitter.com/TiYJLx9bUY — موقع قول السعودي (@GoalSA) June 19, 2019

إدارة نادي الشباب كانت قد قررت إنهاء التعاقد مع الروماني ماريوس سوموديكا لتواضع مستوي الفريق في الموسم الماضي.

وفقًا لصحيفة الجزيرة الرياضية فأن المدرب السويسري كريستيان جروس بات قريبًا من تولي تدريب الشباب خلفًا للمدرب الروماني سوموديكا.

يُذكر أن نادي الشباب قد أنهى الدوري السعودي الموسم الماضي في المركز الخامس برصيد 54 نقطة ليفقد فرصة التواجد في البطولات الآسيوية.