3 خيارات أمام الشباب لحسم مصير جوانكا

الشباب كان قد ضم جوانكا بداية الموسم

تدرس إدارة الشباب السعودي مستقبل مهاجم الفريق كريستيان جوانكا لاتخاذ القرار المناسب بشأنه قبل غلق سوق الانتقالات الشتوية، خاصة بعد التعاقد مع المهاجم السنغالي ماكيتي ديوب.

الشباب يسعى جاهدًا لتدعيم صفوفه مع بدء ميركاتو يناير بهدف تحسين وضع الفريق في جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ، وقد ارتبط بعدد من اللاعبين أبرزهم فرجاني ساسي نجم الزمالك المصري.

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صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن النادي الملقب بالليث يدرس 3 خيارات لحسم مصير جوانكا، إما الإبقاء عليه أو إعارته أو بيعه نهائيًا لأحد الأندية الراغبة في ضمه، تمهيدًا لاستبداله بلاعب أجنبي ذو جودة أعلى.

وكان النادي قد ضم المهاجم الأرجنتيني من الاتفاق خلال سوق الانتقالات الصيفي الأخير وقد وقع عقدًا لمدة 3 سنوات، وتخطت القيمة الإجمالية لهذا العقد حاجز المليوني دولار أمريكي.

من جانب آخر، أشارت الرياضية لأن إدارة الشباب برئاسة خالد البلطان سلمت الوافد الجديد "ديوب" دفعة من مقدم العقد، وأنها مازالت تنتظر قدوم أي عرض للاعب الموجود في قائمة الاستثمار "جامان".

يُشار لأن الشباب سيُواجه الحزم في الرس يوم الجمعة القادم ضمن الجولة الـ14 من الدوري السعودي، ومن ثم وتحديدًا يوم 20 يناير المقبل سيلعب ضد الشرطة العراقي في إياب دور الـ8 من البطولة العربية.