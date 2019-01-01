جارسيا يعد ببناء فريق قوي للشباب

المدرب الإسباني وصل الرياض

أكد لويس جارسيا بلازا المدير الفني الجديد لنادي الشباب السعودي سعادته وفخره بتولي مهمة تدريب الفريق، ووعد ببناء فريق قوي للمستقبل.

وكان النادي قد قرر إقالة مدربه السابق خورخي ألميرون بعد الخسارة الصادمة أمام الشعلة والخروج من دور الـ32 لكأس خادم الحرمين الشريفين، وقد عُين المدرب السعودي سلطان القنوي بشكل مؤقت لقيادة الفريق حتى التعاقد مع مدرب أجنبي.

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وأعلن الليوث الخميس الماضي التعاقد مع الإسباني جارسيا بلازا حتى نهاية الموسم الجاري مع إمكانية التجديد لموسم آخر، ووصل المدرب الرياض بالفعل وعُقد أمس المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه للإعلام والجماهير.

وقال جارسيا خلاله "سعيد بوجودي في فريق الشباب وفخور بمهمة تولي تدريبه، الشباب نادٍ غني عن التعريف ولدي طموحات كبيرة في تحقيق المأمول مني. أعرف الكرة الخليجية جيدًا، واليوم تذكرت أول تدريب لي مع بني ياس".

المدرب أوضح أنه يمتلك الخبرة اللازمة لقيادة الشباب والتي اكتسبها من عمله في إسبانيا والإمارات والصين، مضيفًا حول المستقبل "سأعمل على تحسين النواحي الفنية للاعبين وبناء فريق قوي للمستقبل".

"وعدت إدارة النادي بتقديم عمل جاد لإعادة النادي لمكانته المستحقة والتاريخية. أمامي 48 ساعة فقط وأقود الفريق في أول مباراة لي في دوري محمد بن سلمان للمحترفين، لذلك لم تكن الحصتان التدريبيتان كافيتين بالنسبة لي لمعرفة اللاعبين جيدًا، سأعمل على خلق عائلة واحدة، وبيئة تنافسية، وعقلية احترافية".

يُذكر أن الشباب خسر مباراة الجولة الأخيرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين أمام الرائد 4-3 ليتراجع للمركز التاسع من جدول ترتيب البطولة برصيد 15 نقطة جمعها من 4 انتصارات و3 تعادلات و4 خسائر، وقد وصل الفريق لدور الـ8 من كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، حيث سيلعب ضد الشرطة العراقي.