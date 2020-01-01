رابطة الدوري السعودي تنقل مباريات الشباب لملعبه "خالد بن سلطان"

الشباب حقق هدفه أخيرًا

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين تقديم مباريات الاتحاد والشباب في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي لمشاركة الفريقين في بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال . ، إذ سيلعبا معًا في نصف نهائي البطولة.

الشباب تأهل للمربع الذهبي من البطولة العربية على حساب الشرطة العراقي فيما نجح الاتحاد في إقصاء أولمبيك آسفي المغربي، وسيلعب الفريقان في مواجهة سعودية خالصة ذهابًا في 16 مارس القادم في الرياض وإيابًا في الخامس من إبريل في جدة.

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وأعلنت الرابطة كذلك نقل جميع مباريات الشباب التي سيخوضها على أرضه إلى ملعبه "ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب" بدلًا من ملعب الأمير فيصل بن فهد كما مقررًا، وبهذا سيخوض الفريق مباريات الجولات الـ21 والـ24 والـ27 والـ29 من الدوري السعودي والتي سيستضيف فيها العدالة والتعاون وأبها والحزم على التوالي في ملعبه في نفس مواعيدها السابقة.

وجاء هذا القرار بناءً على الخطاب الذي تلقته الرابطة من مدير عام تشغيل المنشآت الرياضية بالهيئة العامة للرياضة والذي تضمن طلبًا بنقل مواجهات الشباب إلى ملعبه بعدما تم تجهيزه جيدًا حسب الشروط المحددة من الهيئة.