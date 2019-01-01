الشباب والأهلي: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة احداث ومجريات مباراة الأهلي ضد الشباب في الجولة 13 في إطار منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2019-2020

الشباب 1 × 0 الأهلي

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

90+6’ الحكم يطلق صافرة نهاية المباراة

90+5’ تمريرة طولية فى إتجاه عمر السومة لكن الحكم يشير بوجود تسلل وخطأ لصالح الشباب

90+4’ عرضية من سعيد المولد من الجهة اليمني لكن ابعدها الدفاع من قلب منطقة الخطورة

90+3’ هجمة خطيرة للشباب وتمريرة تصل إلى جوانكا داخل يسار المنطقة ليسددها فى المرمي لكن ابعدها الحارس ياسر المسيليم ببراعة

90+2’ تمريرة طولية من حسن الراهب فى إتجاه المنطلق تركي العمار لكنها أقرب إلى الحارس ياسر المسيليم

90+1’ توغل رائع من عبدالفتاح عسيري من داخل يمين المنطقة ثم يرسلها عرضية فى إتجاه عمر السومة الذي فشل فى السيطرة على الكرة ليستخلصها الدفاع بنجاح

90’ الحكم يحتسب 6 دقائق وقت بدل ضائع

89’ تبديل أخير فى صفوف الشباب دخول حسن الراهب وخروج دانيلو اسبيريا

88’ بطاقة صفراء من نصيب على الأسمري بعد تدخل قوي على عبدالله الشامخ

87’ عرضية من دجانيني تافاريس من الجهة اليمني لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة على المرمي

86’ بطاقة صفراء من نصيب جوزيف دي سوزا بعد تدخل قوي على تركي العمار

85’ ضغط قوي من لاعبي الأهلي لمحاولة البحث عن هدف التعادل واستبسال دفاعي من لاعبي الشباب المتراجع بالكامل إلى المنطقة الدفاعية للفريق

84’ انطلاقة من علي الأسمري من على حدود المنطقة ثم مررها إلى دجانيني تافاريس الذي حاول تسديد الكرة من على حدود المنطقة لكن تدخل الدفاع وابعدها بنجاح

83’ تسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق مهند عسيري لكن تصدي لها الحارس فاروق بن مصطفي وامسكها بثبات

82’ خطأ فى منتصف الميدان لصالح الشباب بعد تدخل قوي من على حسن الأسمري على الفريد ندياي

81’ تبديل أخير فى صفوف الأهلي دخول مهند عسيري وخروج الفيس ساريتش

دخول مهند عسيري وخروج الفيس ساريتش



الدقيقة 81 من زمن المباراة#الأهلي_الشباب pic.twitter.com/jaGScZwDnj — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) December 28, 2019

80’ عشر دقائق أخيرة على نهاية المباراة ولايزال الأهلي يبحث عن هدف التعادل

78’ انطلاقة من تركي العمار من داخل يمين المنطقة ثم سدد كرة قوية لكن ابعدها الحارس ياسر الميليم

77’ تبديل ثاني فى صفوف الشباب دخول عبدالله الشامخ وخروج عبدالملك الشمري

76’ خطأ لصالح الأهلي من على حدود المنطقة نفذها عمر السومة بتسديدة قوية لكنها اصطدمت فى الدفاع ومرت بدون خطورة

75’ ربع ساعة أخيرة على نهاية المباراة والتقدم لفريق الشباب بهدف دون رد

الدقيقة 75 من زمن المباراة#الأهلي 0 - 1 الشباب#الأهلي_الشباب pic.twitter.com/JoL7Yp14JR — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) December 28, 2019

74’ بطاقة صفراء من نصيب سعيد المولد بعد تدخل قوي على دانيلو أسبيريا

73’ استئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي الأهلي فى منتصف الميدان

72’ توقف اللقاء لسقوط الحارس فاروق بن مصطفي ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه

71’ تبديل ثاني فى صفوف الأهلي دخول على حسن الأسمري وخروج سلمان المؤشر

70’ محاولة الإختراق من عبدالفتاح العسيري من على حدود المنطقة لكن تدخل دفاع الشباب وابعد الكرة بنجاح

68’ خطأ لصالح الاهلي من الجهة اليمني نفذها عبدالفتاح عسيري بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع وارتدت بين أقدام لاعبي الاهلي على حدود المنطقة

67’ تبديل أول فى صفوف الشباب دخول حسن الراهب وخروج فهد غازي

66’ تسديدة قوية من على حدود المنطقة عن طريق كريستيان جوانكا لكنها مرت اعلى المرمي

65’ تمريرة من سلمان المؤشر من خارج المنطقة تصل إلى سعيد المولد الذي سددها بغرابة من امام الحارس فاروق بن مصطفي لتمر بجوار القائم

64’ حصار هجومي من لاعبي الأهلي على حدود منطقة جزاء الشباب لمحاولة الإختراق من العمق

63’ تمريرة رائعة من عبدالفتاح عسيري إلى دجانيني تافاريس الذي سددها من داخل يسار المنطقة لكنها مرت بجوار القائم الايمن

62’ سيطرة من لاعبي الأهلي وضغط متواصل على دفاعات الشباب لمحاولة البحث عن هدف التعادل

61’ تسديدة قوية من لوكاس دي يما لكنها مرت اعلى المرمي

60’ بطاقة صفراء من نصيب ألفريد ندياي لتعمده إضاعة الوقت

59’ استئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي الاهلي فى منتصف الميدان

58’ توقف اللقاء مجددًا لسقوط متعب المفرج ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه

57’ ركنية للاهلي تنفذ بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها جمال بلعمري من منطقة الخطورة

56’ استئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي الاهلي فى منتصف ملعب الشباب

55’ توقف اللقاء لسقوط جمال بلعمري ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه

54’ عرضية من سعيد المولد من الجهة اليمني تلقاها عمر السومة برأسية غير متقنة مرت بجوار القائم الايسر إلى ضربة مرمي

53’ ضغط قوي من لاعبي الأهلي لمحاولة البحث عن هدف التعادل

52’ عرضية من سلمان المؤشر من الجهة اليسري لكن ابعدها الدفاع من لوكاس ليما

51’ تنفيذ الركنية بعرضية من عبدالفتاح عسيري لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع من أمام عمر السومة

50’ عرضية من الجهة اليمني عن طريق سعيد المولد لكن ابعدها جمال بلعمري إلى ركنية

49’ تبدل أول فى صفوف الراقي دخول عمر السومة وخروج حسين المقهوي

تبديل مع بداية الشوط الثاني



دخول عمر السومة وخروج حسين المقهوي#الأهلي_الشباب pic.twitter.com/NVcypBxO38 — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) December 28, 2019

48’ عرضية من سلمان مؤشر فى إتجاه عبدلفتاح عسيري لكن ابعدها الدفاع إلى رمية تماس

46’ الحكم يطلق صافرة بداية الشوط الثاني

45+1’ نهاية شوط المباراة الأول

45’ الحكم يحتسب 1 وقت بدل ضائع

44’ تنفيذ الخطأ بتسديدة قوية من كريستيان جوانكا لكنها مرت اعلى المرمي

43’ خطأ من على حدود المنطقة لصالحح الشباب بعد تدخل قوي على دانيلو أسبيريا من محمد عبده خبراني

42’ عرضية من الجهة اليمني عن طريق دجانيني تافاريس لكنها قوية للغاية مرت اعلى مرمي الحارس فاروق بن مصطفى

41’ تمريرة طولية من محمد آل فتيل لداخل المنطقة لكنها تصل سهلة بين أحضان الحارس فاروق بن مصطفي

40’ عرضية من عبدالفتاح عسيري من الجهة اليمني لكنها تفتقد الدقة وتتحول إلى رمية تماس

39’ تسديدة من دانيلو أسبيريا من خارج المنطقة لكنها مرت اعلى مرمي الحارس ياسر المسيليم

38’ شاهد الهدف الأول لفريق الشباب

37’ خطأ لصالح الشباب ضد دجانيني بعد تدخله على جمال الدين بلعمري

36’ رمية تماس للأهلي تنفذ بتمريرة طولية فى إتجاه سلمان مؤشر داخل يسار المنطقة ليرسلها عرضية اصطدمت فى الدفاع ومرت بدون خطورة

35’ محاولة التوغل من على حدود المنطقة عن طريق دجانيني تافاريس لكن تدخل الدفاع وابعدها إلى رمية تماس

34’ تمريرات بين أقدام لاعبي الشباب فى منتصف الميدان لمحاولة الإحتفاظ بالكرة

33’ ركنية للأهلي تنفذ بعرضية من لوكاس دي ليما لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

32’ تسديدة قوية من سلمان مؤشر من خارج المنطقة لكن أمسكها الحارس فاروق بن مصطفى بثبات

31’ ضغط قوي من لاعبي الأهلي لمحاولة البحث عن هدف التعادل

30’ نصف ساعة مرت من زمن الشوط الأول والتقدم لصالح الشباب بهدف دون رد

29’ تنفيذ الخطأ بعرضية من عبدالفتاح عسيري لداخل المنطقة تلقاها محمد آل فتيل برأسية لكنها مرت اعلى المرمي

28’ بطاقة صفراء من نصيب أحمد شراحيلي

27’ خطأ لصالح الأهلي من على حدود المنطقة بعد تدخل قوي من أحمد الشراحيلي على سعيد المولد

الهدف جاء بعد مرتدة سريعة لفريق الشباب وتمريرة تصل إلى دانيلو أسبيريا على حدود المنطقة لينطلق بها ويسددها من داخل يمين المنطقة على يسار الحارس ياسر المسيليم

25’ جووووووووووووووووووووووووول،،،، الهدف الأول لفريق الشباب عن طريق دانيلو أسبيريا

21’ عرضية من عبدالفتاح عسيري من الجهة اليمني لكن ابعدها الدفاع من قلب المنطقة

20’ تمريرات فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي الشباب

18’ خطأ لصالح الشباب بعد تدخل قوي من محمد آل فتيل على دانيلو مورينو اسبيريا

17’ تنفيذ الخطأ بتسديدة قوية من حسين المقهوي بتسديدة قوية اصطدمت فى الحائط البشري وارتدت امام ألفيس ساريتش الذي سددها تسديدة قوية لكن أمسكها الحارس فاروق بن مصطفي بنجاح

16’ خطأ من على حدود المنطقة بعد تدخل قوي من محمد سالم على دجانيني تافاريس

15’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

14’ عرضية من الجهة اليمني عن طريق عبدلفتاح عسيري لكنها تصل سهلة بين أحضان فاروق بن مصطفي

13’ خطأ للشباب من الجهة اليمني تنفذ بعرضية لداخل المنطقة لكن الحكم يشير بوجود تسلل على دانيلو أسبيريا

12’ عرضية من تركي العمار من الجهة اليسري لكنها مرت بعيدة إلى ضربة مرمي

11’ سيطرة من لاعبي الاهلي وتمريرات فى منتصف الميدان لمحاولة البحث عن ثغرة فى دفاعات الشباب

10’ تنفيذ الخطأ بعرضية من عبدالفتاح عسيري لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

9’ خطأ من يمين المنطقة لصالح الأهلي بعد تدخل قوي من عبدالملك الشمري على محمد عبده خبراني

8’ تنفيذ الركنية بعرضية من الفيس ساريتش لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

7’ تمريرة خطيرة تصل إلى سلمان المؤشر داخل يسار المنطقة ليسددها لكنها تصطدم فى الدفاع وتصل إلى حسين المقهوي فى مواجهة المرمي لكن ابعدها فاروق بن مصطفي ببراعة إلى ركنية

6’ عرضية من عبدالفتاح عسيري من الجهة اليمني ابعدها الدفاع وتحولت إلى رمية تماس

5’ تمريرات تحضيرية من جانب لاعبي الأهلي لمحاولة بناء هجمة منظمة

4’ انطلاقة من تركي العمار من الجهة المني ثم يرسلها عرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

3’ تنفيذ الخطأ بسلسلة من التمريرات تنتهي بتسديدة من دجانيني تافاريس لكنها مرت بعيدة عن مرمي فاروق بن مصطفي

2’ خطأ من الجهة اليمني لصالح الأهلي بعد تدخل قوي من فهد غازي على سعيد المولد

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

البدلاء / باسم العطالله / ارفين زوكانوفيتش / يزيد البكر / حسين عبدالغني / نوح الموسي / علي الأسمري / سلطان مندش / عمر السومة / مهند عسيري

الأهلي: يبدأ المدرب كريستيان جروس بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من ياسر المسليم / سعيد المولد / محمد خبراني / محمد آل فتيل / لوكاس ليما / ألفيس ساريتش / جوزيف دي سوزا / حسين المقهوي / عبدالفتاح عسيري / سلمان المؤشر / دجانيني تفاريس

البدلاء / عبدالله المويشير / حسن معاذ / محمد عطية / عبدالله الشامخ / حسن القيد / محمد السهلاوي / محمد البقعاوي / حسن الراهب / عمران الياس

الشباب: يبدأ المدرب لويس جارسيا بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من فاروق بن مصطفي / جمال بالعمري / محمد سالم / متعب المفرج / قهد غازي / ألفريد ندياي / أحمد شراحيلي / كريستيان جوانكا / عبدالملك الشمري / تركي العمار / دانيلو أسبيريا

تشكيل الفريقين:

الشباب يُعاني كثيرًا وقد أقال مدربه خورخي ألميرون مع تدني النتائج حتى الآن، وتراجع ترتيب الليوث ليصبحوا في المركز التاسع برصيد 15 نقطة، وستكون مباراة الأهلي فرصة مناسبة لمصالحة الجماهير الممتعضة مما آلت إليه الأمور مؤخرًا.

هذه النتيجة مهمة للغاية لقلعة الكؤوس والتي تواصل مطاردتها القوية للنصر ومناصفتها له في صدارة ترتيب الدوري السعودي، وقبل الجولة المقبلة التي ستشهد مباراة صعبة للغاية أمام الشباب.

واصل الأهلي استفاقته تحت ولاية كريستيان جروس، والضحية هذه المرة كانت ضمك، والذي تلقى هزيمة ساحقة بخمسة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما في إطار منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة الأهلي ضد الشباب ن في الجولة 13 في إطار منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2019-2020، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./