فاروق بن مصطفى: كفانا وعودًا لجماهير الشباب، نحتاج وقفة رجال

هزيمة جديدة للشباب في الدوري السعودي

خسر الشباب السعودي مباراته الرابعة على التوالي في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بسقوطه خارج ملعبه أمام أبها بهدفين دون رد أحرزهما سعد بقير وكارلس أندرياماستينور ضمن الجولة الـ12 من البطولة.

وبدا حارس مرماه فاروق بن مصطفى مستاءً كثيرًا بعد المباراة مؤكدًا أنهم قدموا الكثير من الوعود للجماهير بتحسين النتائج والخروج من تلك الكبوة إلا أن الوقت قد حان ليكونوا رجالًا على أرض الملعب.

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حارس المرمى التونسي أعاد أسباب الخسارة أمام أبها للإرهاق وإهدار ركلة الجزاء بواسطة كريستيان جوانكا، مضيفًا "آسف للجماهير عن تلك الخسارة، قدر الله وما شاء فعل وتلك هي كرة القدم".

"لعبنا شوط أول ممتاز وأهدرنا ركلة جزاء، لكن تلك هي كرة القدم. لا أحب تقديم الأعذار لكن الفريق يُعاني من إرهاق كبير نتيجة اللعب مع النادي والمنتخبات الوطنية والسفر الطويل".

تابع "قدمنا الكثير من الوعود، كفانا وعودًا للجماهير، الوضع الحالي يحتاج لوقفة رجال سواء من اللاعبين أو الإدارة أو الجماهير، علينا أن نكون معًا يد واحدة، نحن بحاجة لجمهور الشباب رغم تقصيرنا في حقهم".