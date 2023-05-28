النصر كان متصدرًا للدوري وخطف منه الاتحاد الصدارة واللقب

بعد صراع شرس وطويل، نجح نادي الاتحاد في حسم لقب دوري روشن السعودي 2022-23 لصالحه، ليكتفي نادي النصر بالمركز الثاني، حيث مازالت الاحتفالات بتتويج العميد مستمرة.

وحسم الاتحاد لقب دوري روشن للمحترفين، بعد الفوز على الفيحاء بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت، بالجولة 29 "قبل الأخيرة"، ضمن منافسات البطولة.

ونشر الإعلامي الرياضي أحمد الشمراني عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، تغريدة يؤكد فيها على أن الشامتين في النصر أكثر من السعداء بتتويج الاتحاد.

وجاء نص تغريدة الشمراني كالآتي: "الشامتون في النصر أكثر من السعداء بتتويج الاتحاد، أتمنى أن أكون مخطئًا".

واحتل نادي النصر المركز الثاني خلف الاتحاد برصيد 64 نقطة، بعد تعادله أمام الاتفاق مساء السبت بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.