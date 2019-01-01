عبد العزيز العنبري: الشارقة مطالب بالحذر أمام "سيئ الحظ" عجمان

مدرب الشارقة يتحدث قبل مواجهة عجمان

وصف عبد العزيز العنبري المدير الفني لفريق الشارقة منافسه القادم في الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي الإماراتي "عجمان" بسيئ الحظ، مطالبًا فريقه بالحذر أمامه.

متصدر الدوري الإماراتي كان قد عزز صدارته بانتصار ثمين على النصر في الجولة الماضية بنتيجة 3-1، وقد شهدت ذات الجولة سقوط مطارده شباب الأهلي في فخ التعادل 1-1 مع الوصل.

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المدرب الإماراتي أكد أن مستوى عجمان في آخر موسمين من البطولة تحت قيادة المصري أيمن الرمادي يؤكد أنه فريق ممتاز قادر على تقديم مباريات كبيرة وجيدة أمام الكبار في الدوري الإماراتي.

مضيفًا "عجمان يمتلك عناصر ممتازة سواء من المحليين أو الأجانب، هو فقط سيئ الحظ خلال الفترة الأخيرة".

أضاف حول استعدادات الشارقة للمباراة "فترة الإعداد للمباراة كانت قصيرة، بالنظر لأننا لعبنا أمام النصر يوم الأحد الماضي، لكننا رغم هذا نسعى لتقديم مباراة قوية ومواصلة تحقيق النتائج الإيجابية في الدوري، ونعول كثيرًا على جاهزية اللاعبين وأتمنى أن يلعبوا المباراة بتركيز عالٍ".

"جميع لاعبي الفريق في حالة استشفاء، وهم بحاجة إلى 48 ساعة للتأكد من جاهزيتهم للمباراة، لكنني أتمنى أن يكون الكل جاهزًا لها كونها من اللقاءات المهمة جدًا".

وأتم العنبري المرشح لقيادة منتخب الإمارات تصريحاته مؤكدًا صعوبة المباراة ومشيرًا لمعاناة جميع الفرق من ضغط المباريات والجدول المزدحم.

يُذكر أن الشارقة يتصدر جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 23 نقطة وبفارق 3 نقاط عن شباب الأهلي دبي.