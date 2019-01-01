الشارقة الإماراتي يدخل سباق التعاقد مع الكاميروني تاوامبا

اللاعب نفسه كان قد أعترف بوجود مفاوضات من قبل إدارة نادي العين

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكدت تقارير صحفية سعودية دخول نادي الشارقة الإماراتي في سباق التعاقد مع المهاجم الكاميروني ليندر تاوامبا مهاجم نادي التعاون السعودي.

وأشارت التقارير إلى أن إدارة الشارقة دخلت سباق التعاقد مع اللاعب ليتنافس مع مواطنه نادي العين الإماراتي الذي يستهدف ضم اللاعب.

اللاعب نفسه كان قد أعترف بوجود مفاوضات من قبل إدارة نادي العين من أجل التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي المُقبل.

اللاعب قدم أداء فني أكثر من رائع رفقة سكري القصيم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وسجل 21 خلال أول موسم له مع الفريق.

يبدو أن علي مبخوت قد نراه بقميص #الاتحاد الموسم المقبل 🔥

pic.twitter.com/IsD1MRRmvf — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 21, 2019

وتستهدف إدارة الشارقة تقديم عرضًا مغريًا للاعب من أجل دعم صفوف الفريق، خاصة بعدما حصد لقب دوري الخليج العربي، ورغبة الإدارة في تجهيز الفريق للمشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم المُقبل.

يُذكر أن المهاجم الكاميروني قد ساهم بشكل قوي في موسم التعاون المميز، حيث حصد الفريق المركز الثالث للمرة الأولى في تاريخه.