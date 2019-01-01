الشارقة الإماراتي يُجدد عقد البرازيلي كورونادو حتى 2023

قبل مواجهة الفريق الصعبة أمام نادي شباب الأهلي الإماراتي

ماجد جزر

أعلن نادي الشارقة الإماراتي بطل دوري الخليج العربي تجديد عقد لاعبه البرازيلي إيغور كورونادو ليضمن بقاءه مع الفريق حتى عام 2023.

نادي الشارقة أصدر بيانًا رسميًا عبر تويتر جاء فيه : "دعماً لاستقرار الفريق وضمن سياسة مجلس الإدارة في الحفاظ على النجوم يمدد نادي الشارقة عقد محترفه إيغور كورونادو حتى 2023".

ويأتي هذا القرار قبل مواجهة الفريق الصعبة أمام نادي شباب الأهلي الإماراتي على لقب كأس سوبر الخليج العربي.

كورونادو كان قد أنضم إلى الشارقة الصيف الماضي قادمًا من باليرمو الإيطالي وقدم مستوى مميز رفقة النادي وكان له دوراً كبيراً في تتويج الشارقة بلقب الدوري لأول مرة منذ 23 عاماً.

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يُذكر أن نادي الشارقة يبدأ حملة الدفاع عن لقب دوري الخليج العربي بمواجهة خورفكان الصاعد للأضواء يوم 19 سبتمبر الجاري.