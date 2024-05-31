"اللاعب لن يفوز أبدًا على المدرب"

كشف بيني مكارثي، أحد أعضاء الجهاز الفني لمانشستر يونايتد، عن سبب الخلاف بين الهولندي إريك تين هاج مدرب الفريق ولاعبه السابق جادون سانشو، المعار حاليًا إلى بوروسيا دورتموند.

وتعقدت الأمور بين سانشو وتين هاج في الموسم المنصرم، ليتخذ المدرب قرارًا بتجميده وحرمانه من المشاركة في المباريات، ورغم ذلك رفض اللاعب الإنجليزي الاعتذار وفضل الرحيل معارًا إلى بوروسيا دورتموند في يناير الماضي.

وقال مكارثي في تصريحات نشرتها شبكة "ديلي ميل": "حاولت التدخل للصلح بينهما، لكني سرعان من أدركت أن سانشو لن يتراجع أبدًا، هو قادم من الشارع حيث لا أحد هناك يريد الاعتذار. ويعتقد أنه إذا فعل ذلك سيكون قد اعترف بأنه لا يتدرب بشكل جيد وكسول، وسيثبت كل تهمة قيلت عنه".

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وأضاف: "تين هاج لديه شخصية قوية وقال للتو إن كل ما يريده هو الاعتذار، بينما اعتقد جادون أنه لم يرتكب أي خطأ. لم يفهم لماذا كان عليه أن يعتذر. في بعض الأحيان عليك أن تعتذر، لأن اللاعب لن يفوز أبدًا على المدرب".

وتابع: "لقد تحدثت إلى جادون كمدرب، كمرشد، كصديق، وكشخص نشأ في الشوارع ويعرف كيف تسير الأمور. لكنه لم يكن يرى ذلك وقال (أنا لا أعتذر لأنني إذا فعلت ذلك، فأنا أعتذر عن الكسل، والتأخر دائمًا، وعدم تقديم أفضل ما لدي - وهذا ما أعتذر عنه)".

وختم مكارثي: "لقد تحدثت إلى تين هاج وقلت له إن جادون يشعر أنه إذا اعتذر فسيتم تصنيفه على أنه شخص لا يتدرب بجد، وأن كل شيء قيل ضده كان صحيحًا".