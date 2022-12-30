السير على خطى زلاتان ومونديال 2030 .. فوائد يجنيها رونالدو من اللعب للنصر

بخلاف المال، ما الذي سيجنيه رونالدو من اللعب في السعودية؟

Shahid

أجمعت المصادر الصحفية السعودية على توقيع كريستيانو رونالدو عقود انضمامه للنصر السعودي، مشيرة إلى أن العقد سيمتد حتى صيف 2025.

قصة رونالدو والنصر بدأت تظهر للسطح بجدية بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد خلال إقامة كأس العالم قطر 2022، وقد أكدت صحف الرياضية وعُكاظ والشرق الأوسط وعدة مصادر أخرى توقيع العقود اليوم في العاصمة الإسبانية مدريد.

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الصفقة ستدر بالطبع على رونالدو مبالغ كبيرة من المال، قيل أنه سيحصل على 250 مليون يورو سنويًا تتضمن الراتب والمكافآت والعقود الإعلانية، ولكن المال لن يكون الفائدة الوحيدة للنجم البرتغالي من ارتداء قميص النصر، بل هناك فوائد أخرى نستعرضها فيما يلي:

1- السير على خطى زلاتان

صحيح أن رونالدو وصل إلى عامه الـ37 لكن حالته الصحية والبدنية تسمح له بالاستمرار لعدة سنوات أخرى في الملاعب، وقد يكون انضمامه للنصر أول خطوة من سيره على طريق زلاتان إبراهيموفيتش الذي غادر باريس سان جيرمان باتجاه الدوري الإمريكي قبل العودة إلى أوروبا من جديد والتألق مع ميلان. رونالدو قد يسير على نفس الخطوات ويعود لأوروبا قبل حتى صيف 2025.

2- سفير كأس العالم 2030

لا يخفى على أحد نوايا السعودية تنظيم كأس العالم 2030، وهناك حديث جدي جدًا عن تجهيز ملف التنظيم والذي قد يكون مشتركًا مع مصر واليونان، والحديث دار في الأيام الأخيرة عن أن اتفاق رونالدو مع النصر يتضمن عمله كسفير لملف السعودية لتنظيم مونديال 2030 بعد انتهاء عقده كلاعب مع الفريق. رأينا كيف حدث هذا مع تشافي في قطر وقد يتكرر مع رونالدو في السعودية.

3- منطقة تنافسية واعدة وثقافة كروية جديدة

رونالدو سيختبر منطقة تنافسية واعدة وثقافة كروية جديدة وأساليب لعب مختلفة ووسائل تشجيع جديدة حين يرتدي قميص النصر ويلعب معه في السعودية وآسيا.

الجميع يؤكد أن رونالدو لن يكون سوى البداية وأن القادم أعظم وأعظم للدوري السعودي، وبذلك قد يدخل اللاعب التاريخ بأنه أول خطوات الدوري السعودية لنقلة نوعية .. للعالمية.

4- سوق إعلانية واستثمارية جديدة

نعلم جميصعًا هلع رونالدو بالأعمال التجارية والاستثمارات، وتواجده في السعودية والمنطقة العربية سيفتح له بالتأكيد أسواقًا إعلانية واستثمارية جديدة لضخ استثماراته بها، خاصة أن جماهيرية اللاعب ستزداد كثيرًا.

رونالدو لديه استثمارات عديدة في قطاعات الفنادق والملابس والمطاعم والإكسسوارات وغيرها، ووجوده في المنطقة العربية الاستهلاكية سيزيد من حجم استثماراته وأرباحه بالتأكيد.

5- فرصة سهلة للحفاظ على رقمه الأهم

رونالدو حطم بالفعل العديد من الأرقام القياسية وأبرزها على الإطلاق "هداف العالم"، حيث أصبح في صدارة هدافي العالم في كرة القدم برصيد 819 هدفًا، وتواجده في الدوري السعودي سيكون فرصة جيدة جدًا لزيادة هذا الرصيد والمحافظة على الصدارة خاصة أن ليونيل ميسي يُطارده بجدية وإصرار كبير.

Shahid