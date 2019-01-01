السيدة ستيفاني فابار حكمًا للسوبر الأوروبي

ستيفاني فابار تقود مواجهة ليفربول وتشيلسي في كأس السوبر الأوروبية

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم رسميًا تعيين السيدة ستيفاني فابار من أجل أن تكون حكمًا لمباراة ليفربول وتشيلسي في مواجهة السوبر الأوروبي.

ويتواجه تشيلسي أمام ليفربول في نهائي كأس السوبر الأوروبي في الرابع عشر من أغسطس الحالي على ملعب بشكتاش بارك في العاصمة التركية إسطنبول.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تتولى فيها سيدة قيادة التحكيم في مباراة رسمية لبطولة للرجال تلعب تحت إشراف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"

وسبق وأن أدارت الفرنسية ستيفاني فابار نهائي كأس العالم للسيدات في العام الحالي بين الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 2, 2019

وقامت أيضًا بتحكيم مباراة نصف النهائي لكأس الأمم الأوروبية للسيدات في 2017، ونهائي كأس الأمم الأوروبية للشابات تحت 19 عامًا في 2012.

ودخلت فابار التاريخ في إبريل الماضي حين أصبحت أول أنثى تتولى تحكيم مباراة للرجال في الدوري الفرنسي، تلك التي كانت بين إميان وستراسبورج.

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يذكر أن ليفربول يلعب المباراة كطرف فائز بدوري أبطال أوروبا، بينما يدخلها تشيلسي كطرف فائز بالدوري الأوروبي.