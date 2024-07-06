حذرت الشرطة الألمانية، المشجعين الأتراك من التلويح بإشارة "الذئب الرمادي" المثيرة للجدل خلال مباراة هولندا، اليوم السبت في يورو 2024 التي تقام حاليًا في ألمانيا.

وتسبب احتفال ميريح ديميرال في أزمة كبرى، بعدما قام بإشارة "الذئاب الرمادية" المرتبطة باليمين المتطرف في تركيا، عقب تسجيله هدفين في مرمى النمسا، بدور الـ16 ضمن منافسات اليورو، لتتأهل تركيا إلى ربع النهائي، حيث قرر الاتحاد الأوروبي إيقافه لمدة مباراتين.

وجاءت تحذيرات الشرطة الألمانية، بعدما دعا مشجعو منتخب تركيا إلى استخدام هذه الإيماءة خلال مباراة هولندا الليلة، للتعبير عن غضبهم من قرار إيقاف مدافع الفريق ديميرال.

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وقال رئيس نقابة الشرطة الألمانية، يوخن كوبلكه أثناء حديثه في مدينة بريمن شمال غرب ألمانيا: "السياسة ليس لها مكان في ملعب كرة القدم، ونحذر من استخدام الرمزية المتطرفة".

وأشار إلى أنه من المهم دراسة الظروف التي ستسمح بفرض حظر كامل على علامة الذئب الرمادي، مضيفًا: "إنها حركة شديدة الخطورة والضباط سيواجهون تحديات استثنائية لإنفاذ القانون. نحن ملتزمون بمباراة عادلة وسلمية".

وترتبط علامة "الذئب" بجماعة الذئاب الرمادية المتطرفة في تركيا، والتي انخرطت في هجمات على اليساريين، وكذلك على الأكراد والأرمن واليونانيين والأقليات العرقية الأخرى.

وتم حظر الجماعة في النمسا وفرنسا، وصنفها البرلمان الأوروبي منظمة إرهابية في عام 2021. ولم تحظر ألمانيا الجماعة.