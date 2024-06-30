"السيارة ترجع إلى الخلف" .. تسريب أطقم الهلال في الموسم الجديد يثير الجدل

هل ستكون هذه القمصان رسمية أم مجرد تكهنات؟

تفاجأ جمهور الهلال بانتشار تصاميم جديدة لقمصان الفريق الأول لكرة القدم، يزعم مروجوها أنها للموسم المقبل.

التصاميم إحداها باللون الأزرق مع وجود بعض الصبغة السوداء في الخلفية، أما الثاني باللون الأبيض مع خطوط رفيعة زرقاء من الأمام.

وانقسمت آراء الجماهير الزرقاء حول مدى إعجابها بالتصميمين، فمنهم من رفض التعليق بالإيجاب أو السلب كونها غير مؤكدة حتى الآن، ومنهم من أبدى اندهاشه من كونها تقليدية بعض الشيء وتشبه تصاميم قديمة ارتداء اللاعبين في السنوات الأخيرة وكأن "السيارة ترجع إلى الخلف"، لكن التعليقات السلبية طالت القميص الأزرق تحديدًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

على سبيل المثال، كتب أحدهم: "ما فيه تغيير كبير"، وآخر علق: "أطقم الهلال من خمس سنوات كل واحد أخيس من الثاني"، وأضاف ثالث: "الطقم الأزرق يشبه طقمنا قبل سنتين يوم الراعي بلو، والأبيض وهو مخطط كذا ماش تحسه شريحة إلكترونية".