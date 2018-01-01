السومة يبرئ موسى المحياني من استبعاده أمام الشباب

السوري تم استبعاده بشكل مفاجئ من اللقاء، الذي هُزم به الراقي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

دافع السوري عمر السومة؛ مهاجم الأهلي السعودي، عن موسى المحياني؛ مدير الكرة بالنادي، مؤكدًا أنه ليس لديه دخل باستبعاده من مواجهة الأمس أمام الشباب.

وكان الأرجنتيني بابلو جويدي؛ المدير الفني للراقي، قد قرر استبعاد السوري من اللقاء بشكل مفاجئ، مع الاعتماد على مهند عسيري في قيادة الهجوم.

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السومة كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "السلام عليكم، حابب أقولكم شيء، أقسم بالله العظيم أنكم ظالمين موسى المحياني كثير".

وأضاف: "لا توجد مشكلة بيننا ولم استبعد عن اللقاء بأي قرار إداري، ونتمنى من الجميع التركيز على الدعم في المباراة القادمة وعدم الالتفات للإشاعات".

السلام عليكم حابب اقولكم شيء

اقسم بالله العظيم انكم ظالمين موسى المحياني كثير ولا توجد مشكلة بيننا ولم استبعد عن اللقاء بأي قرار اداري ونتمنى من الجميع التركيز على الدعم في المباراة القادمه وعدم الإلتفات للإشاعات



يعطيكم العافية💚 — omar alsomah (@omaralsomah) ١٦ ديسمبر ٢٠١٨

أحد التقارير الصحفية السعودية أوضحت اليوم أن خلافًا نشب بين السوري وزميله بالفريق أيمن الخليف، هو ما تسبب في استبعاده من المباراة. (طالع التفاصيل)

وكان الراقي قد تلقى الهزيمة بالأمس أمام الشباب بهدف وحيد، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة الـ13 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

الهزيمة جمدت رصيد الراقي عند النقطة 24 ليحتل المركز الرابع، بينما ارتفع رصيد الشباب إلى النقطة 23 في المركز الخامس.