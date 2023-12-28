السومة: ندمت على هذا الأمر مع الأهلي، ولم أتخيل ما فعله بي مسؤولوه

المهاجم السوري يكشف الأسرار والكواليس

SHAHID

لم يُخف عمر السومة مدى إحباطه واستياءه مما فعله مسؤولو النادي الأهلي معه في نهاية مسيرته مع الفريق، خاصة بعد رحلة استمرت لـ9 سنوات وتضمنت الكثير من النجاحات والإنجازات.

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السومة صنع مسيرة ذهبية مع الأهلي لكنه رحل عنه بالإعارة للعربي القطري عند هبوط الفريق لدوري يلو السعودي، وفي الصيف الماضي باعه النادي الجداوي نهائيًا لنظيره القطري لرغبتهم في تجديد الصفوف.

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وقد تحدث السومة عن تلك النهاية قائلًا في "بودكاست" الإعلامي القطري أيمن جادة "لم أتخيل أبدًا تخلي الأهلي عني بتلك الطريقة، لقد ضحيت كثيرًا لأجل النادي، رفضت العديد من العروض الكبيرة والمغرية لأجل الفريق، لذلك لم أتخيل أبدًا رحيلي بتلك الصورة، دون السماح لي لتوديع اللاعبين والجماهير، تركوني في النادي وفوجئت باسمي خارج القائمة".

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المهاجم السوري أكد تنازله عن جزء كبير من مستحقاته المالية لدى الأهلي، مفضلًا ذلك على شكوى النادي، إذ قال "تنازلت عن مستحقاتي المالية لدى الأهلي، لا أتخيل نفسي أبدًا أشتكي الأهلي، مستحيل أن أشكو الأهلي أو المسؤولين السعوديين بعد ما فعلوه معي طوال 9 سنوات".

العقيد، كما لُقب من جماهير الأهلي، كشف عن المدرب الأسوأ في مسيرته، بقوله "كريستيان جروس أفضل مدرب عملت معه، فيما سيرجي ريبروف الأسوأ".

وأخيرًا كشف السومة عن الموقف الذي يندم عليه خلال مسيرته مع الأهلي وكان مع المدرب الأوكراني، قال "حدث الكثير خلال الموسم من ريبروف، تجاهلني تمامًا عند غيابي للإصابة، لم يرسل لي حتى مجرد رسالة للاطمئنان علي، ويوم مواجهة الأهلي والهلال الحاسمة في الدوري أثار غضبي جدًا بإخراجي من الملعب، كيف يُخرج مهاجم ويُشرك آخر عند الدقيقة الـ65 ونحن بحاجة للفوز لحسم اللقب لصالحنا، التعادل حتى لم يكن كافيًا لنا، انفعلت جدًا عليه وبعد المباراة، التي انتهت بالتعادل، رفضت مصافحته وحصلت مشادة بيننا لكن الأمر لم يصل للتعدي عليه كما أشيع آنذاك. أعترف الآن أن رد فعلي كان خاطئًا. حتى لو أخطأ المدرب لم يكن يجب أن أتصرف بتلك الطريقة، لكن الإنسان يتعلم من أخطائه".

يُشار إلى أن اللقاء الذي كان في الجولة قبل الأخيرة من موسم 2017-2018 انتهى بالتعادل السلبي بين الأهلي والهلال في جدة.

SHAHID