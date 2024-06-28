"سنواجه السودان في اليورو" .. تغريدة عنصرية تفجر أزمة قبل مباراة هولندا ورومانيا!

طبول المعركة تدق مبكرًا بين المنتخبين قبل اللقاء المرتقب في ميونخ

دقت مبكرًا طبول المعركة بين جماهير هولندا ورومانيا، على وسائل التواصل الاجتماعي، قبل 5 أيام من المباراة المرتقبة بين المنتخبين في "يورو 2024".

ويستعد منتخب رومانيا لمواجهة هولندا، الثلاثاء المقبل على ملعب أليانز أرينا بمدينة ميونخ الألمانية، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة الأمم الأوروبية.

ونشر الحساب الموثق "ديلي رومانيا" والمختص بمتابعة كافة الأخبار المتعلقة برومانيا ويتابعه حوالي 300 ألف متابع، تغريدة مثيرة للجدل أمس الخميس، حيث وضع صورة لمنتخبي هولندا ورومانيا، مع التعليق: "المنافس الأول لرومانيا في دور الـ16 سيكون السودان...أه أقصد هولندا".

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وتسببت هذه التغريدة في حالة غضب واسعة من جماهير هولندا ومتابعين آخرين، حيث اتهموا الناشر بالعنصرية، بسبب سخريته من لاعبي الطواحين من ذوي البشرة السوداء، حيث ضمت صورة فريق هولندا حوالي 9 لاعبين لا تبدو ملامحهم أوروبية.

هذا الهجوم، دفع نفس الحساب لتغريدة أخرى قبل ساعات، قال خلالها: "ما تعلمته من التعليقات التي جاءت على التغريدة السابقة، أن معظم الهولنديين لا يهتمون بأن يتم استبدالهم في بلدهم، طالما أنهم يفوزون في كرة القدم".

يذكر أن منتخب رومانيا تأهل إلى ثمن نهائي اليورو، كمتصدر للمجموعة الخامسة بعد تغلبه على أوكرانيا (3-0)، وتعادله مع (1-1)، بينما خسر من بلجيكا بهدفين دون رد.

في المقابل، احتل منتخب هولندا وصافة المجموعة الرابعة، بفوزه على بولندا (2-1)، وتعادله مع فرنسا سلبيًا، قبل أن يخسر (2-3) من النمسا.