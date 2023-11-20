السوبر الكلاسيكو: موعد مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2026، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد المباراة المرتقبة بين البرازيل والأرجنتين في السوبر الكلاسيكو ضمن تصفيات كأس العالم 2026 القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

تتجه الأنظار نحو ملعب ماراكانا، في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، لاستضافة واحدة من أعرق المواجهات بين فرق كرة القدم، والتي ستجمع البرازيل والأرجنتين.

ويستضيف المنتخب البرازيلي، نظيره الأرجنتيني في قمة الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، عن قارة أمريكا الجنوبية.

المنتخب البرازيلي، يعاني من نزيف النقاط في الجولات الأخيرة، والتي كان آخرها الخسارة من كولومبيا بهدفين لهدف في الجولة الماضية، وسيسعى لإيقاف هذا النزيف، وتصحيح المسار في التصفيات، وما أجمل أن تكون ذلك التصحيح أمام الأرجنتين.

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أما على الجانب الآخر، رفقاء ليونيل ميسي، خسروا في مباراتهم الأخيرة والتي كانت أمام أوروجواي، ويستهدف راقصو التانجي، لنهاية مبارياتهم في العام الحالي بتحقيق انتصار ثمين وغالي أمام البرازيل.

والآن سنتعرف معًا على موعد السوبر كلاسيكو، والذي سيجمع بين البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2026؟

موعد مباراة البرازيل والأرجنتين، في قمة الجولة السادسة لتصفيات قارة أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026، هو فجر الأربعاء 22 نوفمبر 2023، على ملعب ماراكانا.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف بعد منتصف ليل القاهرة، الثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ما هو ترتيب البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2026؟

يتصدر منتخب الأرجنتين صدارة ترتيب التصفيات برصيد 12 نقطة، جمعهم بعدما حقق الفوز في أربع مباريات وخسر مباراة، ونجح لاعبوه في تسجيل سبعة أهداف واستقبلوا هدفين.

أما المنتخب البرازيلي صاحب الأرض والجمهور، يأتي في المركز الخامس برصيد 7 نقاط، بعد انتصارين وتعادل وخساراتين، وتمكن لاعبو السامبا من تسجيل ثمانية أهداف بينما استقبلت شباكهم ستة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2026؟

حصلت قنوات SSC على حق بث التصفيات، ونقل مباريات الثلاثة منتخبات الأقوى في القارة وهم الأرجنتين والإكوادور والبرازيل، لذا بكل تأكيد يمكن متابعة مباراة البرازيل والأرجنتين عبر قنوات SSC Sports.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب البرازيل - الأرجنتين الأربعاء 22 نوفمبر 2023،

02:30 مصر، 03:30 السعودية SSC Sports HD ماراكانا

ما هي إصابات منتخب البرازيل قبل مواجهة الأرجنتين في السوبر كلاسيكو؟

تعاني كتيبة المدرب دينيز، من الكثير من الإصابات والتي كان آخرها إصابة فينيسيوس جونيور أمام كولومبيا، بينما يغيب نيمار للإصابة مع الهلال السعودي.

ويفتقد المنتخب البرازيلي لجهود كاسيميرو، وإيدرسون وريتشارليسون بسبب الإصابة.

ما هي إصابات منتخب الأرجنتين قبل مواجهة البرازيل في السوبر كلاسيكو؟

يدخل المنتخب الأرجنتيني المباراة، وهو بكامل نجومه إذ يفتقد لخدمات الظهير الأيمن جونزالو مونتيل فقط.

ما هو تاريخ مواجهات البرازيل والأرجنتين؟

سبق وأن التقى منتخب البرازيل أمام نظيره الأرجنتين، في 51 مباراة رسمية، كانت الغلبة فيهم لصالح التانجو بعد الفوز في 20 مباراة، وفاز المنتخب البرازيلي في 18، وانتهى 13 لقاء بالتعادل.

وعلى مستوى تصفيات كأس العالم تواجه الفريقان في تسع مناسبات، فازت الأرجنتين في اثنين منهم، وفازت البرازيل في أربعة، وانتهت ثلاث مباريات بالتعادل.

البطولة عدد المباريات فوز الأرجنتين فوز البرازيل التعادل كأس العالم 4 1 2 1 كأس القارات 1 0 1 0 كوبا أمريكا 34 16 10 8 تصفيات كأس العالم 9 2 4 3 بان أمريكان 3 1 1 1 المجموع 51 20 18 13

تشكيل البرازيل المتوقع:

التشكيل| 4-3-3

أليسون بيكر

لودي – ماركينيوس – جابرييل ماجالهايس – لودي

برونو جيمارايش – أندريه – لويز

جابرييل مارتينيلي – رودريجو – رافينيا

تشكيل الأرجنتين المتوقع:

التشكيل| 4-3-3

إيميليانو مارتينيز

مولينا – روميرو – أوتاميندي – تاجليافيكو

دي بول – ماك أليستر – إنزو فيرنانديز

جوليان ألفاريز – لاوتارو مارتينيز – ليونيل ميسي