"السوبر؟ الاتحاد السعودي منح الأندية "الصفرية" فرصة تحقيق لقب"

الاتحاد السعودي استحدث نظامًا جديدًا لكأس السوبر

Shahid

وجه الناقد الرياضي علي الرشيدي الشكر لاتحاد كرة القدم السعودي لمنحه الفرق التي لم خرجت بموسم صفري في الموسم الماضي فرصة الفوز بلقب السوبر السعودي.

حديث الرشيدي جاء في إطار السخرية المبطنة من نظام كأس السوبر السعودي الجديد، والذي استبدل مواجهة بطلي الدوري والكأس ببطولة تضم 4 فرق هي بطل ووصيف الدوري والكأس، وحال التكرار يتم اللجوء لترتيب الدوري السعودي.

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قرعة كأس السوبر ستسحب اليوم في الرياض بين أندية الهلال والنصر والفيحاء والاتحاد، وقد تم اختيار الأول والثالث بصفتهما بطلي الدوري والكأس فيما العميد هو وصيف الدوري والنصر هو ثالث الترتيب وتم اختياره نظرًا لأن الزعيم هو وصيف الكأس.

الرشيدي قال تعليقًا على النظام الجديد لبرنامج "الحصاد الرياضي" "نشكر الاتحاد السعودي لأنه منح الأندية الصفرية في الموسم الماضي فرصة المشاركة في كأس السوبر، نعلم أن السوبر هو مواجهة بطلي الدوري والكأس لكن الاتحاد السعودي جاء بنظام جديد علينا ليضم أندية جديدة لم تفز بأي شيء".

وأتم الرشيدي بالإشارة إلى أن هذا النظام مستحدث من إيطاليا وإسبانيا، علمًا أنه سيطبق للمرة الأولى في السعودية هذا الموسم.

Shahid