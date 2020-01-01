رسمياً | الإعلان عن قرعة السوبر الإسباني وعدم إقامته في السعودية

المسابقة تعود إلى إسبانيا

أُقيمت مساء الخميس قرعة السوبر الإسباني بين أطرافه الأربعة ريال مدريد، برشلونة، ريال سوسييداد، وأتلتيك بيلباو، والذي تم نقله إلى الأراضي الإسبانية بسبب جائحة كورونا.

وأفادت مصادر خاصة لجول النسخة العربية في وقت سابق أن بطولة السوبر الإسباني 2021 لن تُقام في السعودية، رغم الإعلان عن ذلك مسبقًا.

وأوقعت القرعة ريال مدريد مع بيلباو في الرابع عشر من يناير في ملقة، وبرشلونة أمام سوسييداد بالثالث عشر من يناير في قرطبة.

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وستلعب المباراة النهائية بين الفائزين في السابع عشر من يناير بمدينة إشبيلية.

وأوضح رئيس الاتحاد لويس روبياليس على هامش القرعة أن الاتفاق مع المملكة العربية السعودية على لُعب السوبر لثلاثة أعوام هناك، مع وجود بند يسمح للتمديد لثلاث سنوات إضافية أيضاً.

وأكد روبياليس على سعي الاتحاد الإسباني لتمديد التعاون مع الاتحاد السعودي لمدة إضافية بسبب المكاسب التي تعود عليه من الاتفاق الموقع بين الطرفين.

الاتحاد الإسباني لكرة القدم كان قد أعلن عن إقامة النسخة الثانية من البطولة بنظامها الجديد وبمشاركة 4 فرق في السعودية خلال الفترة بين 13 و16 يناير 2021، بحيث يُقام نصف النهائي الأول يوم 13 يناير، على أن تُقام المباراة الثانية في تلك المرحلة في اليوم التالي، وسيُلعب النهائي يوم 16 من نفس الشهر.

وتم الكشف عن إجراء المسابقة في ملعب "لا كارتوخا" بمدينة إشبيلية الإسبانية، بالإضافة لملعب ملقة "لا روساليدا، وملعب قرطبة "نوفو أركانخيل".

كانت تقارير إعلامية إسبانية قد توقعت إقامة السوبر في إسبانيا نتيجة منع السلطات السعودية الجماهير من التواجد في الملاعب مما سيؤثر على الجوانب الاقتصادية والمالية للبطولة.