خاص | الاتفاق على إقامة السوبر الإسباني 2021 خارج السعودية

السعودية حصلت على مقابل للموافقة على ذلك

أفادت مصادر خاصة لجول النسخة العربية أن بطولة السوبر الإسباني 2021 لن تُقام في السعودية، رغم الإعلان عن ذلك مسبقًا.

المصادر أوضحت أن الاتحادين الإسباني والسعودي لكرة القدم اتفقا على تأجيل استضافة المملكة العربية السعودية لبطولة السوبر هذا الموسم مع تمديد العقد لعام جديد، مشيرة إلى أن تلك الخطوة تحتاج فقط لموافقة الشركات الراعية لتُصبح نهائية.

الاتحاد الإسباني لكرة القدم كان قد أعلن عن إقامة النسخة الثانية من البطولة بنظامها الجديد وبمشاركة 4 فرق في السعودية خلال الفترة بين 13 و16 يناير 2021، بحيث يُقام نصف النهائي الأول يوم 13 يناير، على أن تُقام المباراة الثانية في تلك المرحلة في اليوم التالي، وسيُلعب النهائي يوم 16 من نفس الشهر.

المزيد من الفرق

ومن المقرر أن يشارك في البطولة ريال مدريد بصفته بطل الدوري الإسباني عن العام الماضي، ومعه برشلونة كوصيف للبطولة، بجانب فريقي أتلتيك بيلباو وريال سوسييداد بسبب وصولهم لنهائي الكأس الذي لم يُلعب بعد نتيجة أزمة فيروس كورونا الجديد وضغط المباريات.