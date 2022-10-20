السهلاوي: لم أعتزل ولهذا السبب لم أنضم إلى الهلال

مهاجم النصر السابق يتحدث عن تجربته مع العالمي

أكد محمد السهلاوي، مهاجم النصر والحزم السابق، على أنه لم يعتزل كرة القدم حتى الآن، كاشفًا عن سبب عدم انضمامه إلى نادي الهلال.

السهلاوي يكشف عن موعد اعتزاله وترشيحه لمهاجم الأخضر

قال محمد السهلاوي خلال تصريحات عبر برنامج "طارق شو" المذاع على قناة روتانا خليجية: "لم أعتزل كرة القدم حتى الآن، وأسعى لكسر القاعدة بعد حسين عبد الغني الذي اعتزل في سن بعد الـ43 عامًا".

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وعن مهاجم الأخضر في كأس العالم 2022، قال السهلاوي: "أرى أن فراس البريكان هو الأفضل لقيادة هجوم منتخب السعودية في كأس العالم، وذلك لأنه كان مهاجم الأخضر طوال فترة التصفيات".

واستطرد قائلًا: "الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر السابق، هو أفضل رئيس تعاملت معه، بسبب قوته ومعاملته مع اللاعبين، وكان يتواجد طوال اليوم في النادي، وكان يحل مشاكل اللاعبين".

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محمد السهلاوي يكشف سبب عدم انتقاله إلى الهلال

مهاجم النصر السابق تحدث عن عدم انتقاله إلى الهلال، حيث قال: "كنت أمتلك عروضًا من الهلال والأهلي، ولكن النصر هو من استمر وأصر على ضمي واستكمل المفاوضات، ولذلك فضلت ارتداء القميص الأصفر".

وواصل: "تجربة النصر أفادتني كثيرًا وساعدتني على اكتشاف نفسي".

واختتم السهلاوي تصريحاته قائلًا: "أتمنى أن يحقق نادي النصر لقب الدوري السعودي الموسم الحالي، كي يستطيع الجيل الحالي الاستمرار مع الفريق، وتحقيق المزيد من الإنجازات".

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