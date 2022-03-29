السنغال ضد مصر: مباشر لحظة بلحظة

السنغال 1×0 مصر

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8' غضب من الجهاز الفني لمنتخب مصر بسبب كثرة الأخطاء من لاعبي السنغال، التحامات قوية دون بطاقات ملونة

4' جوووووووووووووووووووووووووووول بولاي ديا يسجل الهدف الأول للسنغال، ضربة حرة غير مباشرة، ارتباك داخل منطقة الجزاء، تشتيت خاطئ للكرة، تصل لمهاجم السنغال الذي يسددها في المرمى

1' ضربة حرة غير مباشرة للسنغال من الجهة اليسرى على حدود منطقة الجزاء، بعد تدخل قوي بين عمر جابر وسيس

انطلاق المباراة

المباراة ستُلعب في ميعادها دون أي تأجيل

مصر تطال بتأجيل المباراة نصف ساعة بسبب تأخر وصول الحافلة لملعب المباراة

تشكيل مصر:

قرر المدرب كارلوس كيروش، الاعتماد على طريقة لعب 4/3/3 لتكون على النحو التالي:

التشكيل| 4-3-3

محمد الشناوي

أحمد فتوح - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - عمر جابر

محمد النني - حمدي فتحي - عمرو السولية

محمود تريزيجيه - عمر مرموش - محمد صلاح

تشكيل السنغال:

قرر أليو سيسيه اللعب بالتشكيلة التالية:

التشكيل| 4-2-3-1

إدوارد ميندي

ساليو سيس - بابي سيسيه - خاليدو كوليبالي - يوسف سابالي

نامباليس ميندي - إدريسا جايي

إسماعيلا سار - ساديو ماني - بونا سار

بولاي ديا

نجح منتخب مصر في الفوز في مباراة الذهاب بهدف نظيف سجله سيس في مرماه، ويسعى الفراعنة لتجنب الهزيمة للتأهل للمونديال الثاني على التوالي، في مهمة لن تكون سهلة إطلاقًا أمام منتخب مدجج بالنجوم ويلعب على أرضه ووسط جمهوره.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر من موقع جول لمباراة السنغال ضد مصر في ذهاب المرحلة النهائية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، سيُقام اللقاء على ستاد عبدلله واد الذي تم افتتاحه في فبراير الماضي.