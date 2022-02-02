السنغال ضد بوركينا فاسو: مباشر لحظة بلحظة

السنغال × بوركينا فاسو

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39' تسديدة أخرى من باندي جناح بوركينا فاسو من خارج منطقة الجزاء ولكن الكرة عالية عن مرمى ميندي

38' أوووووووووووه خطيررررررة لبوركينا، باندي يسدد كرة قوووية ولكن ميندي يتصدى للكرة وتخرج لضربة ركنية

36' خروج الحارس البوركيني كوفي مُصابًا ودخول البديل سفيان

الحكم يتغاضى عن احتساب ركلة جزاء، بعد أن أثبتت الإعادة أن الحارس كوفي لعب الكرة أولًا بيديه قبل أن يصطدم مع كوياتي

الحكم يراجع اللعبة عبر تقنية الفيديو بعد خروج كوياتي مُصابًا

29' ضرررررررربة جزااااااااء للسنغال بعد تدخل قوي للغاية من الحارس على كوياتي

26' عررررضية من الجهة اليسرى للسنغال، رأسية من دينج

21' عرررضية خطيررررة من تراوري ولكن ديالو مدافع السنغال يشتت الكرة لركنية

17' منتخب السنغال يرد سريعًا بتسديدة قووووية لماني ولكن كوفي يمسك بالكرة

17' مرتدة لبوركينا فاسو، الكرة تصل إلى سانجاري الذي يسدد ولكنها ضعيفة وتصل سهلة في يد ميندي

16' عررررضية من كوياتي، كانت في طريقها للمرمى ولكن كوفي يمسك بالكرة

14' انطلاقة رائعة من الظهير الأيسر للسنغال ساليو سيس، وتسديدة خطيرررة ولكن الكرة تمر بجوار القائم الأيمن

12' باندي يراوغ كوليبالي بشكل رائع وعرررضية ولكن مدافع نابولي يشتت الكرة لركنية

5' خطأ للسنغال بعد تدخل قوي من سانجاري على ماني

2' تعطل اللعب لوجود إصابة خطيرة بعد اصطدام قوي بين نامباليس ميندي ولاعب بوركينا فاسو

1' تسديدة من بيرتراند تراوري ولكن الكرة بعيدة تمامًا عن مرمى ميندي

انطلاق المباراة

تشكيل بوركينا فاسو:

قرر المدرب كامو مالو، الاعتماد على طريقة لعب 4/3/3 لتكون على النحو التالي:

التشكيل| 4-3-3

كوفي كواكو

عيسى كابوي - إدموند تابسوبا - إيسوفو دايو - ستيف ياجو

بلاتي توريه - جوستافو سانجاري - أداما جيرا

بوريما باندي - بيرتراند تراوري - سيريل بايالا

تشكيل السنغال:

قرر أليو سيسيه اللعب بالتشكيلة التالية:

التشكيل| 4-3-3

إدوارد ميندي

ساليو سيس - عبدو ديالو - خاليدو كوليبالي - بونا سار

شيخو كوياتي - نامباليس ميندي - إدريسا جايي

ساديو ماني - فامارا ديديو - شيخ دينج

تأهل المنتخب السنغالي لهذا الدور بعد أن نجح في الفوز على غينيا الإستوائية بثلاثية مقابل هدف، في المقابل صعد بوركينا فاسو بعد أن تمكن من إقصاء تونس عقب الانتصار بهدف نظيف.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر من موقع جول لمباراة السنغال ضد بوركينا فاسو في إطار مباريات دور نصف النهائي من لبطولة أمم أفريقيا 2021 والتي تستضيفها ياوندي وسيُقام اللقاء على ملعب أحمدو أهيدجو.