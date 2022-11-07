السلمي: الطقس هو الجزء الأصعب من رحلتي للدوحة سيرًا على الأقدام

الرحالة السعودي انطلق من جدة حتى الدوحة في رحلة الـ55 يومًا

أوضح الرحالة السعودي عبد الله السلمي أن الطقس الحار كان الجزء الأصعب في رحلته من جدة إلى الدوحة سيرًا على الأقدام.

السلمي كان قد وصل الأسبوع الماضي للعاصمة القطرية لتشجيع المنتخب السعودي والاستمتاع بفعاليات كأس العالم الذي سينطلق في قطر في الـ20 من نوفمبر الجاري.

المشجع الذي ارتدى قميص الأخضر بالرقم 22 طوال أيام الرحلة أوضح خلال حوار له على قناة الكأس القطرية مساء أمس أن الفكرة جاءته خلال متابعته لقرعة المونديال، إذ قرر أن يعيش تجربتين استثنائيتين بدلًا من واحدة، وهما السفر سيرًا على الأقدام من جدة إلى الدوحة بجانب حضور نهائيات كأس العالم 2022.

وأضاف حول الرحلة ذاتها "استغرقت الرحلة من جدة إلى الدوحة 55 يومًا، المسافة كانت 1600 كيلو مترًا، وقد مررت بتضاريس مختلفة وصعبة، حالة الطقس الحارة كانت الجزء الصعب في الرحلة لكننا كرحالة نبحث عن التحديات الصعبة والمستحيلة".

تابع "كنت أمشي يوميًا 40-50 كيلو مترًا وبعض الأيام كانت تصل لـ60-70 كيلو مترًا لكن بشرط أن يكون اليوم التالي إجازة".

الإعلام والجمهور القطري كان قد احتفى بالسلمي لحظة وصوله للدوحة وقد وُصف بأنه المشجع الأول الذي يصل البلاد لحضور نهائيات كأس العالم 2022.

يُشار إلى أن المنتخب السعودي وقع في مجموعة صعبة بجانب الأرجنتين وبولندا والمكسيك، وسيبدأ مشواره بمواجهة رفاق ليونيل ميسي.